Vlada je danes, le dva dni po imenovanju novega notranjega ministra Boštjana Poklukarja, na njegov predlog razrešila Boštjana Lindava s čela policije in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti direktorja imenovala Senada Jusića.

Dekan Fakultete za varnostne vede Andrej Sotlar izpostavlja, da daje zakon vladi pravico imenovanja generalnega direktorja policije. »Minister predlaga osebo, ki je prestala izbirni postopek, seveda pa je to oseba, ki jo minister izbere zaradi njene kompatibilnosti. Ali gre za politično ali kakšno drugo kompatibilnost, niti ni ključno,« je Sotlar ocenil za STA.

Čeprav policisti ne smejo biti člani političnih strank, so na koncu še vedno le ljudje in tudi generalnim direktorjem policije so neke stranke lahko bližje kot druge, je zapisal. »Pomembno je, da jih njihov politični nazor ne ovira pri odločitvah, ki morajo biti striktno strokovne in zakonite. Če je treba, morajo biti sposobni tudi ministru povedati, da/če je prestopil meje normalnega usmerjanja policije in posegel v policijsko avtonomijo,« je izpostavil Sotlar.

Podobno je že ob odstopu Poklukarjeve predhodnice Tatjane Bobnar opozoril strokovnjak za vprašanja varnosti na Fakulteti za varnostne vede Miroslav Žaberl. »Generalni direktor policije ne sme biti v enakem položaju kot ostali uradniki, ker je policija nekaj posebnega in ker potrebuje operativno samostojnost. Prvi branik operativne samostojnosti pa je generalni direktor,« je tedaj izpostavil za STA.

Žaberl, ki se ga je sicer omenjalo tudi kot možnega kandidata za novega notranjega ministra, je tedaj dejal še, da da je ločnica med delom notranjega ministra in generalnega direktorja policije jasno ločena z zakonom, minister sme dajati obvezne usmeritve in navodila, ne sme pa se vpletati v konkretne operativne postopke.

Direktor uprave kriminalistične policije David Antolovič je v sobotnem intervjuju za Delo navedel, da so vse funkcije v policiji strokovne, ne politične. Policija mora biti neodvisna, ker izvaja zakon in ne izvršuje politike, kot nekateri drugi organi, meni Antolovič. Ker so policisti karierni uradniki, politika tudi ne more kadrovati v policiji, je dodal.

Ob tem se je mandata prejšnje vlade zaradi intenzivnega političnega kadrovanja spominjal kot najmračnejšega obdobja policije. V spremembi oblasti in imenovanju Tatjane Bobnar za notranjo ministrico in Boštjana Lindava za prvega policista so po njegovih besedah mnogi policisti videli olajšanje, ti občutki pa se po njegovem mnenju zdaj vračajo.

Minister Poklukar je sicer danes dejal, da se je za Jušića odločil, ker si je želel v ekipi kariernega policista, ki prihaja s terena. Glede ostalih menjav v policiji pa je navedel, da vsaka sprememba na vrhu prinese tudi nove menjave. Tako verjame, da si bo tudi novi v. d. generalnega direktorja policije Senad Jušić izbral ekipo, s katero bo lahko delal, kot si jo je tudi sam.