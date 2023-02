Na Ptuju moška oropala varnostnika, policija ju je prijela v bližini

V središču Ptuja sta v sredo okoli 17.30 do varnostnika, ki je želel položiti denar v trezor, pristopila moška, ga podrla na tla, pobrala denar in nato pobegnila. Osumljenca, stara 26 in 21 let, so policisti le nekaj minut kasneje izsledili v bližini, so sporočili s Policijske uprave Maribor.