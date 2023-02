Westbrook se je po menjavi iz Los Angeles Lakers k Utah Jazz pogodil glede prekinitve pogodbe, po kateri bi moral v tej sezoni prejeti 47 milijonov dolarjev oz. okoli 44 milijonov evrov.

Utah ga je v ponedeljek poslal na seznam igralcev, na katere ne računa, po 48 urah na tem seznamu pa bo lahko podpisal pogodbo z LA Clippers, poroča ESPN.

Štiriintridesetletni Westbrook je v tej sezoni kot rezervist za jezernike dosegal 15,9 točke, 6,2 skoka ter 7,5 podaje v slabih 29 minutah na parketu. V karieri je doslej nosil še drese Oklahome, Houstona in Washingtona.

Antetokounmpo kmalu zopet na igrišča

Clippers trenutno v zahodni konferenci zasedajo četrto mesto z razmerjem zmag in porazov 33-28. Na vrhu so Denver Nuggets (41-18) z Vlatkom Čančarjem, Dallas Mavericks Luke Dončića pa so šesti (31-29).

Clippers bodo naslednjič na delu v noči na soboto, ko se bodo pomerili s tekmeci z zahoda Sacramento Kings (32-25).

ESPN danes poroča tudi, da se bo Antetokounmpo kmalu vrnil na igrišča po načetih vezeh v zapestju. Odlični grški košarkar je odigral le nekaj sekund na obračunu vseh zvezd, nato pa odhitel na zdravniški pregled, ki ni razkril večje škode.

V vrste Milwaukeeja (41-17), ki na vzhodu zaseda drugo mesto za Boston Celtics (42-17), se bo predvidoma vrnil, ko bo bolečina popustila, še piše ESPN.

Naslednji obračun rednega dela Milwaukee čaka v noči na soboto proti Miami Heat (32-27).