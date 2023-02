Suša 2022: vinogradniki brez državne pomoči?

Državna komisija naj bi končno oceno škode v kmetijstvu zaradi lanske suše potrdila do 6. marca. Po naših informacijah se utegne zgoditi, da vinogradniki in vinarji, ki so skupaj prijavili za skoraj enajst milijonov evrov škode, državne pomoči ne bodo dobili, saj so inšpektorji nekatere zalotili, da so škodo napihnili.