Pri poslopju je prijela 50-letnega državljana Srbije in nekaj ur pozneje še 26-letnega hrvaškega državljana. Na novinarski konferenci so na mizi lahko razstavili zgolj četrtino zaplenjenih drog – za vse enostavno ni bilo prostora.

Med hišno preiskavo so našli še orožje, in sicer brzostrelko ero z dušilcem in avtomatsko pištolo škorpijon, kup streliva in kilogram plastičnega eksploziva ter tri električne detonatorske kapsule. »Droge so bile namenjena predvsem domačemu trgu, ne moremo pa izključiti možnosti, da je bil del namenjen uporabnikom in prekupčevalcem v sosednjih državah. Skrivna hiša je služila predvsem za skladišče, vendar pa tudi za proizvodnjo,« je razložil Goran Lauš, ki na zagrebški policiji vodi oddelek za prepovedane droge.

Lani so na Hrvaškem v ladijskem zabojniku v Pločah odkrili skoraj 600 kilogramov kokaina. Zabojnik je bil kar nekaj časa zapuščen, zato so ga obiskali policisti s policijskim psom. Dubrovniško-neretvanska policija je istega leta odkrila 220 kilogramov heroina in 62 kilogramov kokaina, ki bi na črnem trgu dosegla vrednost 17 milijonov evrov. V zabojniku z bananami na ladji, ki je priplula v Ploče, je bilo 70 kilogramov kokaina. Leta 2017 so v reškem pristanišču zasegli 478 kilogramov kokaina.