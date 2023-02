Ustavno sodišče je začasno zadržalo zgolj izvrševanje tistih prehodnih določb novele, ki urejajo končno konstituiranje sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in posledično drugih novih organov zavoda. S tem je ustavno sodišče zagotovilo, da so v času do končne odločitve urejeni vodenje, poslovanje in nadzor RTVS v obsegu in pod pogoji, ki so določeni v 22. in 26. členu novele, torej da zavod do imenovanja uprave kot vršilec dolžnosti vodi generalni direktor, prav tako direktorja radia in televizije opravljata funkcije vršilca dolžnosti, pri čemer lahko vsi trije opravljajo le tekoče posle.

Obenem lahko po odločitvi ustavnega sodišča tečejo postopki imenovanja (novih) članov sveta zavoda, pri čemer je ustavno sodišče hkrati zadržalo dokončno uveljavitev nove ureditve.

Ustavno sodišče je, kot so pojasnili v odločbi, tehtalo med možnostjo nastanka težko popravljivih škodljivih posledic v primeru izvrševanja prehodne in nove ureditve organov vodenja, upravljanja in nadzora RTVS, če bi nato v postopku presodilo, da ta ni skladna z ustavo, in možnostjo nastanka težko popravljivih škodljivih posledic, če bi izvrševanje nove in prehodne ureditve začasno zadržalo, a nato ugotovilo, da je zakon skladen z ustavo. Ugotovilo je, da bi v obeh primerih lahko nastale težko popravljive škodljive posledice, ki se v obeh primerih nanašajo tako na položaje konkretnih posameznikov kot na institucionalno raven.

Ob tem so pojasnili tudi, da novele v celoti ni mogoče zadržati, saj bi začasno zadržanje izvrševanja novele v celoti, torej tudi prehodnih ureditev, povzročilo, da bi bilo začasno ustavljeni vsi postopki konstituiranja novih organov RTVS, ustavljeni pa bi bili tudi vodenje, upravljanje in nadzor RTVS s prehodno ureditvijo, s čimer bi nastala protiustavna pravna praznina.

»Ugotovljeno stanje v vsakem primeru predvsem terja čim hitrejšo vsebinsko odločitev ustavnega sodišča, zato bo ustavno sodišče takoj nadaljevalo z vsebinsko presojo,« so zapisali in dodali, da bodo zadevo obravnavali absolutno prednostno.

Ustavno sodišče je sklep sprejelo s petimi glasovi za proti trem.

Pobudo za oceno ustavnosti novele s predlogom za začasno zadržanje so znova obravnavali v četrtek, odločitev pa so sporočili danes.

Delno zadržanje novele zakona o RTV podpira pet ustavnih sodnikov, trije pa so proti. Proti so glasovale sodnice Neža Kogovšek Šalamon, Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs, ki so podale tudi odklonilna ločena mnenja. Sodnika Klemen Jaklič in Rajko Knez pa sta podala pritrdilni ločeni mnenji. Za zadržanje so sicer glasovali še Rok Svetlič, Marko Šorli in predsednik US Matej Accetto. Ustavni sodnik Rok Čeferin je bil pri odločanju v tej zadevi izločen.

Ustavno pobudo je vložilo več vodilnih na RTV Slovenija s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem. Izpodbijajo določbe, po katerih so prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev televizije in radia. Po mnenju pobudnikov bodo zaradi prekinitve mandatov nastale nepopravljive posledice.

Odločitev ustavnega sodišča v celoti objavljamo tukaj.

Ministrica Vrečko: Začasno zadržanje zakona o RTVS ne prejudicira končne odločitve ustavnega sodišča

Odločitev ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvajanja dela novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) ne prejudicira končne odločitve ustavnih sodnikov o ustavnosti zakona, je opozorila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Si pa želi, da sodišče o tem odloči čim prej, saj je stanje na RTVS po njenih besedah nevzdržno.

V izjavi za medije ob robu seje DZ je ministrica Vrečko poudarila, da ustavno sodišče ni zadržalo postopkov imenovanja sveta RTVS, pač pa je zadržalo zgolj tri člene v prehodnih določbah. Ob tem je opozorila, da zadržanje izvrševanja določb nikakor ne pomeni, da je zakon protiustaven in tudi ne pomeni končne odločitve ustavnega sodišča.

Ministrica si ob tem želi, da bi ustavni sodniki odločitev o ustavnosti zakona sprejelo čim prej, saj je stanje na RTVS nevzdržno. Na to po njenih besedah dnevno opozarjajo zaposleni, civilna združba, gledalke in gledalci in »seveda vsi, ki to agonijo spremljamo«.

Na ministrstvu morajo sicer odločbo ustavnega sodišča še preučiti, nato se bodo na njeno vsebino lahko konkretneje odzvali.

Ustavno sodišče je namreč začasno zadržalo izvrševanje dela 23. člena ter 24. in 25. členov novele zakona o RTVS, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave. Postopki konstituiranja novih organov lahko tečejo, zadržano je končno konstituiranje sveta, zavod vodi v. d. direktorja.

Gregorčič in Avbelj: Ustavno sodišče je zavarovalo institucionalno neodvisnost RTVS

Prvopodpisani pobudnik ustavne presoje novele zakona o RTVS, vodja sedanjega programskega sveta Peter Gregorčič ter avtor pobude, pravnik Matej Avbelj pozdravljata sklep ustavnega sodišča o začasnem zadržanju dela novele. Z njim je sodišče začasno zavarovalo institucionalno neodvisnost RTVS, kar je bil cilj pobude, navajata v današnjem odzivu.

Kot sta zapisala v izjavi, je bila ta pobuda za oceno ustavnosti novele s predlogom za začasno zadržanje »edino pravno sredstvo, s katerim lahko trenutni oblasti preprečimo samovoljno, arbitrarno in grobo politično podrejanje Radiotelevizije Slovenija (RTVS)«.

Kot sta navedla, so ves čas vztrajali pri stališču, da tak zakon ne more prestati ustavnosodne presoje. »Ustavno sodišče katerekoli evropske države, ki posledic takega zakona ne bi zadržalo (in zakona kasneje ne bi spoznalo tudi za protiustavnega), bi dalo jasen in očiten signal vsakokratni politični oblasti, da so v tej državi dovoljene politične kadrovske čistke, s katerimi se člane vodstvenih in nadzornih struktur od oblasti neodvisnih institucij, vključno z javnimi mediji, po vsakem prevzemu oblasti lahko zamenja s sebi lojalnimi,« sta ocenila.

»Tokrat se je torej t. i. sistem zavor in ravnovesij po kar štirih sejah ustavnega sodišča vendarle vzpostavil in tudi deloval,« ugotavljata. Ta sklep po njunem mnenju posledično pomeni tudi zadržanje oblastne instrumentalizacije javnih izjav predstavnikov vlade in novinarskih sindikatov, «

»s katerimi izražajo svoje globoko, grobo in žaljivo politično nestrinjanje z aktualnim vodstvom RTVS«.

Ob tem sta dodala, da mora biti javna kritika dovoljena, saj je to bistvo svobode izražanja. »Ne more in tudi ne sme pa tako nestrinjanje postati instrument oblasti, saj ne predstavlja ustavno dopustnega cilja, s katerim bi lahko opravičili politične kadrovske čistke in vse posledice, ki jih te čistke prinašajo,« menita