Po iztirjenju vlaka z nevarnimi kemikalijami se namreč lokalne oblasti bojijo, da bi lahko dež onesnaževalce odplaknil v lokalne potoke in reke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Regan je prebivalcem zagotovil, da lokalnim oblastem pomagajo pri ugotavljanju posledic nesreče in da redno preverjajo kakovost vode in zraka. Poudaril je, da med preiskavo 480 hiš niso odkrili sledi kemikalij, kot sta vinil klorid ali vodikov klorid.

"Zdravje in varnost javnosti sta naša glavna prednostna naloga," je poudarila tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre.

V začetku februarja je v kraju East Palestine iztirila vlakovna kompozicija 50 vagonov, od katerih jih je deset vsebovalo nevarne snovi. V petih vagonih so prevažali rakotvoren vinil klorid, ki ga uporabljajo za izdelavo trde plastične smole polivinilklorida. Strupene kemikalije so po nesreči zažgali, prebivalce pa začasno evakuirali.

Od nesreče se prebivalci pritožujejo zaradi zdravstvenih težav, kot so glavoboli, razdražene oči in izpuščaji. Oblasti obtožujejo, da jih ne obveščajo v celoti in se počutijo zapuščene. Kritizirajo tudi železniško podjetje Norfolk Southern, ker se ni udeležilo srečanja s prebivalci.

Zvezni preiskovalci so sporočili, da je bil vzrok iztirjenja, v katerem ni bilo mrtvih ali poškodovanih, mehanska težava na osi enega od vagonov.