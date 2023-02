Kot so pojasnili, bodo začetni odsek Ižanke iz smeri središča mesta zaprli po jutranji prometni konici. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko najdejo tudi na občinskem portalu za prometne informacije PROMInfo.

Prenova Ižanske ceste poteka v okviru projekta Čisto zate, s katerim nameravajo med drugim urediti odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Na cesti bodo uredili kanalizacijo za odpadno vodo, sočasno pa tudi vodovod, odvajanje meteorne vode, novo cestno razsvetljavo, telekomunikacijske in elektro vode, drevored ter površine za pešce in kolesarje.

Dela, ki se bodo nadaljevala na drugih odsekih ceste, so financirana iz proračunskih in evropskih sredstev.