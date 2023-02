Na čelu Gen-I odslej Maks Helbl

Družbenika Gen-I, Gen energija in Gen-EL, sta ob izteku enoletnega vodenja družbe na podlagi sodnega imenovanja na današnji skupščini imenovala novo poslovodstvo. Za predsednika uprave je bil imenovan Maks Helbl, za člana uprave pa Andreja Zupan in Sandi Kavalič. V poslovodstvu ostaja Primož Stropnik. Novo poslovodstvo bo Gen-I vodilo v naslednjih petih letih, so danes sporočili iz družbe.