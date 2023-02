Šolarjem predstavili tehnične poklice

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo želijo s številnimi projekti inženirske poklice ter svet gradbeništva, geodezije in vodarstva predstaviti že osnovnošolcem. S tem namenom so v tem tednu organizirali tehnične dneve, na katerih se je skoraj 300 osnovnošolcev seznanilo z različnimi področji, na katerih se lahko naprej izobražujejo in izpopolnjujejo svoje znanje.