Tam, na vratih Jadrana, je eden najlepših zalivov na svetu, pa najgloblji kanjon v Evropi, največje jezero na Balkanu, ohranjen pragozd, pet narodnih parkov, številni rezervati in zavarovana območja – raj za ljubitelje narave. Številni pisani deli različnih barv sestavljajo celoto in prav slogan Wild Beauty/Divja lepota, s katerim je Črna gora uspešno stopila na svetovni turistični zemljevid, opredeljuje naravno edinstvenost tega območja in ustvarja sanje o potovanju, predvsem v domišljiji gostov. Črna gora je kot prva ekološka država na svetu od leta 1991 prepoznana kot trajnostna turistična destinacija s pristno turistično ponudbo.

Vedno boljša cestna povezava

A ne glede na to, ali se turisti odločijo preživeti počitnice v osrednjem, južnem ali severnem delu Črne gore, so bile zahvaljujoč pomembnim naložbam v minulem letu izboljšane cestna infrastruktura ter prometna in turistična signalizacija. Prvi odsek črnogorske avtoceste Smokovac–Mateševo je turistom bistveno olajšal potovanje po Črni gori, tako da lahko v slabe pol ure iz osrednjega dela države obiščete privlačne predele severne regije.

Na splošno pa velja, da so gostje iz Slovenije, pa tudi drugi turisti iz regije, celoletni gostje. Zanimanje med Slovenci je veliko za vse konce Črne gore, tako v poletnih kot zimskih mesecih. »Poleg zagotovljene dobre zabave v poletnih mesecih vas v vseh mestih vse leto čakajo številni zanimivi dogodki,« so nam kot uvod v sejemsko druženje povedali predstavniki črnogorske turistične zveze.

Številni kraji v Črni gori skrivajo še neodkrite čare narave, ki privabijo vse več turistov, da raziščejo vsak kotiček države. »Eden takšnih krajev je Lipska Pećina, eden največjih speleoloških objektov pri nas, in ponuja 2,5 kilometra dolge podzemne rove, dvorane in galerije, zaradi katerih je nepogrešljiva atrakcija v Črni gori. Predstavlja popoln kraj v vročih poletnih mesecih, pristnost te jame pa je v njeni prvinski divji lepoti, ki na obiskovalce naredi neponovljiv vtis,« so nas prepričali, a dodali, da nikakor ne gre spregledati Lovćena, čuvaja tradicije in ponosa Črne gore v bližini Cetinja.

Prav tako je treba omeniti, da se lepota Črne gore skriva v skritih delih notranjosti države, o čemer priča tudi čudovit meander na Skadarskem jezeru s pogledom na znamenito Pavlovo stran, ki odlično prikazuje mesto, kjer se reka Crnojevića zliva v Skadarsko jezero. To je kraj, kjer se lahko turisti odpravijo na križarjenja, pohodniške ekspedicije, na sami poti pa lahko obiščejo ribiške vasice in trdnjave. Atraktivna je tudi razgledna točka Ćehotina meander, ki leži 20 kilometrov od Pljevelj in ponuja čudovit pogled na meandre, ki jih je Ćehotina skozi leta izdolbla v skalnate predele. Za lepši in popolnejši pogled s pečine pa, kot smo izvedeli, poskrbi ukrivljen bor.

Zima vse leto

Za vse ljubitelje avanture in zimskih športov sta na voljo dva odlično opremljena smučarska centra s konkurenčnimi cenami. Ski center Kolašin 1600 in Ski center Kolašin 1450 imata skupaj skoraj 40 kilometrov prog. Prav je, da omenimo tudi Žabljak in narodni park Durmitor, ki sta prav tako kraja za ljubitelje aktivnih počitnic v naravi. Posebna turistična zanimivost je smučanje poleti na Debelom, ki je zasnežen praktično vse leto. Poleg smučanja lahko turisti uživajo tudi v drugih aktivnostih v naravi, kot so rafting, spust po jeklenici, pohodništvo, jahanje, nabiranje zdravilnih zelišč, džip safari in ture z jadralnim padalom. »Kot posebne turistične zanimivosti izpostavljamo veličasten most čez Đurđevića Taro, prelaz Sedlo, razgledišče Ćurevac, dragulj nacionalnega parka Durmitor Črno jezero. Surovo, a čudovito naravo masiva Durmitorja krasi biser nenavadne lepote in še bolj nenavadnega imena – kanjon Nevidio,« so povedali in dodali, da so najtežji izziv za marsikoga Vrata kamikaza, ki so ponekod široka le 25 centimetrov, dolga 80 metrov, sam odsek pa tudi pri najbolj drznih povzroča mravljince.

Ker ga ni čez dobro lokalno doma pridelano hrano, omenimo, da ima Črna gora registriranih več kot dvesto turističnih kmetij. Naravne značilnosti celinskega dela črnogorske obale in severnega dela tako privabijo številne obiskovalce in turiste, ki daleč od mestnega vrveža najdejo mir in zadovoljstvo v naravi, gostoljubnosti podeželskih gospodinjstev, zdravem življenju, kulinariki, ohranjenih običajih in tradiciji.

Vabijo na sejem Alpe-Adria 2023

Obiskovalci sejma Alpe-Adria 2023 bodo imeli priložnost pobliže spoznati pestro paleto možnosti, ki jih Črna gora ponuja na področju aktivnih počitnic. Predstavniki Nacionalne turistične organizacije bodo predstavili tudi številne možnosti za aktivni oddih, ki so lahko prilagojene željam vsakogar. Torej počitnice na plaži, vodni športi, pohodništvo in kolesarjenje, soteskanje, rafting, obisk kulturnih in verskih znamenitosti, opazovanje ptic, spoznavanje domače gastronomije skozi tematske poti, kot so poti sira, medu, vina … Glede na to, da je Črna gora idealna destinacija za turiste, ki želijo uživati v naravi, bo na sejmu predstavljena možnost bivanja v podeželskih gospodinjstvih na severu, pa tudi v drugih delih Črne gore. Obiskovalci črnogorske stojnice bodo poleg seznanitve s pestro ponudbo imeli tudi možnost degustacije lokalnih domačih izdelkov in črnogorskih vin. Vzdušje bo dopolnil bogat zabavni program, v katerem bodo nastopili Kulturno-umetniško društvo Njegoš in mažoretke.