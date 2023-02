Temperature ponekod presegle 18 stopinj Celzija

Danes imamo sončno in toplo popoldne. Ob višinskem vzhodniku je zlasti toplo v notranjosti Primorske in sredogorju, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso). Najvišje temperature so izmerili v Škocjanu (18,5 stopinje Celzija) in Dolenjah (18,1 stopinje Celzija). Toplo je tudi v višjih legah, na Blegošu so izmerili 15,3 stopinje Celzija.