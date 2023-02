V najbogatejši italijanski deželi Lombardiji je bil s 55 odstotki glasov znova izvoljen dosedanji predsednik Attilio Fontana iz stranke Liga. V Laciju, ki vključuje tudi prestolnico Rim, pa s 53 odstotki kandidat Francesco Rocci iz stranke Bratje Italije premierke Giorgie Meloni, kažejo končni izidi, ki jih je objavila tiskovna agencija Ansa.

Volitve, ki so potekale v nedeljo in ponedeljek, je sicer zaznamovala nizka volilna udeležba. V Lombardiji je znašala slabih 42 odstotkov, v Laciju pa 37 odstotkov. »Rezultat utrjuje desno sredino in krepi vlado,« je volilni izid v dveh najbolj naseljenih deželah Italije komentirala Meloni, ki vodi najbolj desno vlado v povojni zgodovini države.

V Lombardiji je koaliciji strank desne sredine, ki je na oblasti od oktobra lani, uspelo zagotoviti ponovno izvolitev Fontane iz Lige Mattea Salvinija za predsednika te severnoitalijanske dežele. V Laciju, ki mu že deset let vlada levosredinski tabor, pa z izvolitvijo Rocca prihaja do menjave oblasti v korist desnice. Volitve so Melonijevo okrepile tudi v odnosu do njenih desnih koalicijskih partnerjev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Postfašistična stranka Bratje Italije s še večjo podporo

Ob predsedniku obeh dežel so Italijani volili tudi novo deželno skupščino. Postfašistična stranka Bratje Italije je v Laciju prejela 33 odstotkov glasov, štiri odstotke več kot na septembrskih parlamentarnih volitvah. V Lombardiji je stranki tako kot na splošnih volitvah uspelo dobiti 26 odstotkov podpore.

Zadovoljen z izidom je bil sicer tudi vodja Lige Salvini, podpredsednik vlade in minister za promet, ki je uspeh desnosredinskega zavezništva pripisal dobremu delu vlade. Zadovoljstvo je izrazil tudi zunanji minister Antonio Tajani, sicer drugi mož v stranki Naprej Italija štirikratnega premierja Silvia Berlusconija, ki izid volitev vidi kot glasovanje o zaupnici vladi Melonijeve.

Za opozicijsko Demokratsko stranko Enrica Lette (PD) so bile tokratne volitve po jesenskih splošnih volitvah nov grenak poraz, saj stranka še naprej izgublja glasove. V Lombardiji je Pierfrancesco Majorino, ki je kandidiral s podporo PD in Gibanja pet zvezd, prejel slabih 34 odstotkov glasov. Podobno se je z dobrimi 33 odstotki glasov podpore v Laciju odrezal kandidat leve sredine Alessio D'Amato, poročajo italijanski mediji.