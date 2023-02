»Zelo smo si prizadevali, da bi festival INmusic potekal tudi letos, a vas na žalost moramo obvestiti, da festivala INmusic v letu 2023 ne bo,« so zapisali. Pojasnili so, da v trenutnih okoliščinah ni bilo mogoče pripraviti najboljšega možnega mednarodnega festivala glasbe v živo za ceno vstopnic, ki so jih določili v skladu s finančnimi omejitvami lokalnega občinstva. Poudarili so, da se niso hoteli odreči nobenemu od načel, ki INmusic dela takšnega, kakršen je, zato so se odločili, da se osredotočijo na stabilnost festivala v prihodnosti.

»Upamo, da bo 16. izdaja festivala INmusic potekala v letu 2024 in da vam bomo lahko v naslednjih mesecih sporočili njegov datum,« so dodali.

Festival, ki poteka na jezeru Jarun v hrvaški prestolnici, se je nazadnje odvijal junija lani. Tedaj so ga po enoletnem premoru zaradi pandemije covida-19 izjemoma podaljšali s tri na štiri dni. Kot glavna imena so nastopili The Killers, Nick Cave & Bad Seeds, Deftones in Kasabian.