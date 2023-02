“Ski Slovenia: na sončni strani Alp”

Podnebne spremembe so vendarle prišle tudi v Slovenijo. Ne v obliki otoplitve in okoljskih posledic, te seveda občutimo že desetletja, končno so prišle tudi v zavest oblastnikov, tistih, ki z oblikovanjem politik in razdeljevanjem javnega denarja odločajo o našem vsakdanu. Zgolj pohvalimo lahko odločitev odgovornih, da bodo slovenskim smučiščem razdelili na desetine milijonov javnega denarja, a pod pogojem, da se bodo s tem denarjem preoblikovala – da bodo končno stopila v korak s časom in prenehala obstajati le kot smučišča. Skratka, da bodo postala celoletna gorska središča.