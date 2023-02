Boe, ki je nastopil s številko 1 in tekmo končal na prvem mestu, je tokrat do zmage prišel z izjemnim tekom. Na prvem strelskem postanku si je privoščil kazenski krog, še dva naboja pa sta končala na robu tarče, a se srečno odbila v sredino. Na drugem postanku je Boe nato z izjemno hitrim streljanjem podrl vseh pet tarč in v smučini deklasiral tekmece. Najbližje sta mu bila na drugem streljanju, razmere so bile zaradi megle in vetra zelo težke, rojaka Laegreid in na koncu šesti Vetle Sjaastad Christiansen, ki pa sta zgrešila zadnji strel.

Zadnji 3,3-kilometrski krog pa je razkril, da tudi brezhibno streljanje ne bi bilo dovolj za zmago. Peti Norvežan Johannes Dale je osvojil četrto mesto.

Slovenski strateg Ricco Gross se je pred prvo moško posamično tekmo odločil, da bodo priložnost ob Jakovu Faku dobili mladi. A več od povprečja Slovenci danes niso pokazali in si priborili tudi slabo izhodišče za zasledovanje.

Jakov Fak, ki je še pretekli teden pet dni ležal zaradi gripe, ni zdržal visokega ritma do konca tekme. Po dveh zgrešenih strelih na drugem postanku je z zaostankom 2:59,7 minute zasedel 63. mesto in ostal celo brez nedeljske tekme.

Najboljši je bil Lovro Planko z eno strelsko napako na 33. mestu. Na zasledovanje sta se uvrstila tudi Anton Vidmar z "desetico na strelišču" in 43. mestom ter Alex Cisar, ki je po dveh napakah s puško tekmo končal kot 54.

Tekma pa je tudi slab obet za finale prvenstva in tekmo s skupinskim startom. Tam bo nastopilo najboljših 15 tekmovalcev iz svetovnega pokala in najboljših 15 s prvenstva. Vse kaže, da bo treba močno zavihati rokave že v nedeljo in popraviti dosežke, če si kdo iz slovenskega tabora želi preboj na tako imenovano formulo 1 biatlona.

Pri Boeju velja dodati, da je danes osvojil že 14. zlato kolajno na svetovnih prvenstvih in 26. skupno ter na večni lestvici zaostaja le za slovitim rojakom Olejem Einarjem Bjoerndalnom, ki ima doma kar 20 zlatih kolajn.

Devetindvajsetletni Boe je obenem dobil še šesti sprint v sezoni in je glede na formo prvi favorit za zlato tudi v nedeljo.