Ukinili bodo Prešernove nagrade

Enkrat bo prišla vlada in radikalno počistila s preteklostjo. Na prvi seji bo odločila, da se ne podeljuje več Prešernovih nagrad. Utemeljitev bo preprosta. To je navadna hipokrizija, ko skuša država ubogim umetnikom podeliti nekaj odpustkov. Predstavnik ministrstva za kulturo bo glede tega zelo jasen: vsako leto kulturnike nategujemo, jih privijamo z birokratskimi fintami, jim stalno nekaj obljubljamo in celo sodimo, kaj je dobro in kaj slabo, potem pa se en večer delamo, kot da je vse v najlepšem redu.