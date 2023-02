Zdravstvo zaprtih vrat

Bolniki, ki bi morali biti ob zelo hitri napotitvi na vrsti v dveh tednih, na prvi pregled čakajo tudi po štiri mesece. Prebivalci Slovenije to zimo znova izkušajo, kako malo se lahko zanesejo na napovedi o krajšanju čakalnih dob. Tudi v osnovnem zdravstvu se ukrepi za boljšo dostopnost niso prijeli čisto tako, kot so si zamislile oblasti. Za nekatere, ki so izgubili zdravnika, v novih ambulantah za neopredeljene ni prostora. Upi, da vsaj v teh ambulantah ne bodo omejevali vpisov, so v Ljubljani skopneli hitreje od januarskega snega.