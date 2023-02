Patrick Mahomes je podrl rekord nekdanjega podajalca New Orleans Saints Drewa Breesa po številu jardov v sezoni. Zbral jih je namreč 5614, ob tem pa podal za 41 zadetkov oziroma touchdownov. Mahomes, MVP že leta 2018, je ekipo popeljal do 14 zmag in treh porazov v rednem delu sezone, s čimer je bila prvi nosilec v konferenci AFC. Kljub težavam z gležnjem je Chiefs pripeljal do tretjega finala v štirih letih.

Strateg New York Giants Brian Daboll je trener leta, potem ko je v prvem letu vodenja ekipe to popeljal v prvo končnico po 2016.

Branilec moštva San Francisco 49ers Nick Bosa je dobil priznanje za najboljšega obrambnega igralca lige, lovilec Minnesota Vikings Justin Jefferson pa za napadalnega igralca lige. Podajalec moštva Seattle Seahawks Geno Smith je dobil naziv igralca, ki se je najbolje vrnil na veliko sceno, potem ko je zaključil 69,8 odstotka podaj, kar je bilo najbolje v ligi.

Damar Hamlin, branilec Buffalo Bills, ki je v predzadnjem tednu rednega dela sezone doživel srčni napad, se je tudi udeležil slavnosti v Phoenixu in požel stoječe ovacije po čustvenem govoru.