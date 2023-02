James Crawford je v četrti končni disciplini svetovnega prvenstva v alpskem smučanju poskrbel za največjo senzacijo na vrhu zmagovalnega odra. Za izrazita superveleslalomska favorita sta veljala Marco Odermatt, ki je v tej sezoni dobil kar štiri od šestih tekem svetovnega pokala, in Aleksander Aamodt Kilde (dobil je dva superveleslaloma). Oba je prehitel James Crawford, ki je še enkrat dokazal, da je športnik za velike tekme, saj je v kategorijo presenečenj sodila že njegova lanska bronasta olimpijska superveleslalomska kolajna. Kilde je zaostal le za stotinko, Odermattu pa je preprečil osvojitev prve kolajne na svetovnih prvenstvih Alexis Pinturault, ki je postal prvi alpski smučar z dvema kolajnama v Courchevelu, potem ko je v torek postal svetovni prvak v alpski kombinaciji.

Moški superveleslalom je bil kratek, zato so bile razlike zelo majhne. Ko je Odermatt s startno številko 7 prevzel vodstvo, je v znamenje zadovoljstva dvignil roko. Ko to stori trenutno najboljši alpski smučar na svetu in povrh še prvi favorit, postane jasno, da bo njegov čas težko premagljiv. »Pred startom sem spremljal nastop Loica Meillarda, ki je bil odličen. Ker sem ga prehitel, sem bil vesel,« je po koncu slabe volje pojasnil Marco Odermatt. Vodstvo Švicarja ni trajalo dolgo, saj ga je prehitel že naslednji alpski smučar Alexis Pinturault, ki se na smučišču, na katerem je odrasel, znajde odlično. Francoz je bil vodilni le kratek čas, saj ga je prehitela že startna številka 9. A tudi Kilde se je mesta številke 1 veselil le slabi dve minuti, ko je močno vrgel rokavici ob tla, ko ga je za pičlo stotinko ugnal James Crawford.

Mladinec najboljši Slovenec

»Stotinka je res malo, a moram biti zadovoljen z osvojitvijo svoje prve kolajne na svetovnih prvenstvih. Upam, da bo šla na nedeljskem smuku stotinka v moj prid,« je povedal Aleksander Aamodt Kilde. »Na svetovno prvenstvo sem prišel brez rezultatskih pričakovanj, z namenom, da sem najboljši v sezoni. Superveleslalom sem presmučal res neverjetno. Bil sem nagrajen in sem najsrečnejši,« je svoj največji uspeh komentiral novi svetovni prvak James Crawford. »Če želiš postati svetovni prvak in si četrti, potem si razočaran,« je razplet komentiral Marco Odermatt.

V slovenski reprezentanci si zasluži spodbudne besede Rok Ažnoh. Letošnji mladinski svetovni prvak je bil s 25. mestom najboljši Slovenec. Dokazal je, da je tekmovalec za velika prvenstva, pridobil pa si je dragocene izkušnje, ki jih bo skušal unovčiti že na nedeljskem smuku, kot mladinski svetovni prvak pa bo imel v tej sezoni pravico nastopa tudi na finalu svetovnega pokala v Andori. Preostala trojica je znova razočarala. Najbolj Martin Čater, ki je odstopil na polovici proge, tudi dotlej pa ni smučal, kot bi si želel. Kot po navadi je v cilju pojasnjeval, kaj bi moral storiti, bolj malo pa, kaj je storil in zakaj je spet razočaral. Miha Hrobat je smučal bolj napadalno, a v spodnjem delu storil napako, ki ga je potisnila v ozadje. Nejc Naraločnik je smučal po svojih močeh. »Izkupiček ni bil takšen, kot smo si ga želeli. Pohvaliti moram Roka Ažnoha, pri drugih je bila sicer vidna večja želja kot na kombinacijski preizkušnji,« je bil precej nekritičen glavni slovenski trener Gregor Koštomaj.

Ilka Štuhec pripravljena na napad

V popoldanskem času je na prizorišču včeraj pred sobotno smukaško preizkušnjo sklicala tiskovno konferenco Ilka Štuhec. Mariborčanka je v francoskih Alpah ostala brez trenerke in mame Darje Črnko, ki si je v sredo zlomila stegnenico in je še isti dan v bolnišnici v Bourg-Saint-Mauricu uspešno prestala operacijo. Štajerka je v Meribel pripotovala kot zadnja zmagovalka tekme svetovnega pokala v Cortini d'Ampezzo, v skupnem smukaškem seštevku pa zaostaja le za Italijanko Sofio Goggia, ki bo prva favoritinja jutrišnjega smuka. Ilka Štuhec je včerajšnji trening izpustila, da se dobro znajde v francoskih Alpah, je dokazala na prvem treningu, na katerem je dosegla tretji čas. Tudi na superveleslalomu je bila v drsalnem delu najhitrejša med vsemi.

»Ni lahko izpustiti treninga v tako idiličnih razmerah, ki ne pustijo ravnodušnega nobenega alpskega smučarja. Toda takšen scenarij smo imeli v načrtu od začetka, saj je ritem zelo naporen. Verjamem, da sem se odločila pravilno ter se napolnila z energijo za današnji trening in jutrišnjo tekmo,« pravi Ilka Štuhec in priznava, da ji izkušnje preteklosti pridejo zelo prav. »Svetovno prvenstvo je precej več kot zgolj ena tekma. Ves čas se veliko dogaja, zato je zelo pomembno, na kaj se posameznik osredotoča. Ni bilo lahko, ko se je na ogrevanju pred prvim treningom poškodovala mama, a smo morali iti naprej. Priznam, da sem se enkrat pošteno zjokala. Zdaj je, kar je, in gremo dalje. Najpomembnejše je, da sem na svetovnem prvenstvu sposobna vrhunskih uvrstitev, kar v zadnjih dveh sezonah ni bila praksa. S terenom sem se dobro seznanila, dobro vem, kje moram napasti, kje dobro drseti, kje ohranjati hitrost. Vse to me navdaja z optimizmom,« pred najpomembnejšo tekmo sezone sporoča dvakratna svetovna prvakinja iz Areja 2017 in Sankt Moritza 2019.

*** 11. kolajno na največjih tekmovanjih je včeraj osvojil Alexis Pinturault. Francoz jih je osem zbral na svetovnih prvenstvih, tri pa na olimpijskih igrah.

Spored SP Danes Trening smuka za moške in ženske. Jutri Smuk za ženske, ob 12. uri: Slovenijo bo zastopala Ilka Štuhec. Branilka naslova je Švicarka Corinne Suter. Nedelja Smuk za moške, ob 12. uri: od Slovencev bodo na startu Martin Čater, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh. Naslov brani Avstrijec Vincent Kriechmayr.