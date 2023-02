Dvoboj so po Jamesovem košu iz obrata pri izidu 99:104 za Oklahomo za nekaj minut prekinili ter se poklonili 38-letniku iz Akrona. Ob njem je bila celotna družina, nekdanji soigralci ter številni velikani severnoameriške košarke.

James je z 38.388 točkami prehitel prejšnjega lastnika strelskega rekorda Kareema Abdul-Jabbarja. Ta je kar 39 let v rokah držal strelsko krono, kariero pa je končal z 38.387 točkami.

Petinsedemdesetletnik je bil med prvimi, ki je čestital Jamesu za izjemni dosežek. Ta mu je uspel v 20. sezoni v ligi NBA.

»LeBron je bil od mladih nog pripravljen na prevlado v NBA, prišel je iz srednje šole, bil močan in takoj pustil vtis. To zdaj traja že 20 let. Moramo mu izkazati spoštovanje, mu priznati veličino, sploh ker je tako dolgo zdržal in ves čas prevladoval. Tri različne ekipe je vodil do štirih naslovov. Vsi so sledili njegovemu zgledu, talentu in ga spoštovali,« je o »tekmecu« dejal Abdul-Jabbar, pred spreobrnitvijo v islam Lew Alcindor.

Zanj pa to ni najpomembnejši del Jamesove košarke in življenja. »Kar počne zunaj igrišč, je zame še bolj pomembno. Otroke iz socialno ogroženih družin pošilja v šolo, je pravi vodja in vzor za vse v smislu, kako živeti zvezdniško življenje. Spomnim se, ko mi je predstavil svojo družino. Zanj so na prvem mestu vrednot skupaj s trdim delom, vse to vodi k uspehom,« je še dodal nekdanji najboljši strelec v zgodovini NBA.

Na prvih petih mestih najboljših strelcev v zgodovini so sicer še tretji Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643) in Michael Jordan (32.292).

»Ogromno mi pomeni, da sem tukaj ob velikanu, kot je Kareem. Vsi, ki ste bili na tej poti z mano v zadnjih 20 in več letih, brez vas, vaše pomoči ter strasti mi to zagotovo ne bi uspelo. Nikoli si nisem niti v sanjah predstavljal tega trenutka bolje, kot je ravno v tem trenutku,« je na parketu pred polnimi tribunami dvorane Crypto.com oz. nekdanjega Staples Centra dejal štirikratni prvak lige NBA.

James je do rekorda prišel po 1410 tekmah, Abdul-Jabbar je za svojo znamko potreboval 1560 tekem, rekord pa je držal skoraj 39 let, potem ko ga je prevzel od Wilta Chamberlaina. Tudi zdaj 75-letni nekdanji center se je poklonil Jamesovemu dosežku. Po koncu je znova vzniknila debata o največjem vseh časov.,

»Vsem ostalim bom prepustil, da se sami odločijo, kdo je največji. To je dobra gostilniška debata,« je James sprva odgovoril na vprašanje nekdanjega jezernika Shaquilla O'Neala, preden je ta še enkrat zahteval odgovor.

»Sam bi rekel, da sem to jaz. Vedno bi stavil nase proti vsem, ki so kdajkoli igrali košarko,« je dodal.

»Seveda bo vsak imel svoje favorite, vem pa, kaj sem jaz storil za to igro, kaj počnem sleherno noč, ko oblečem dres svoje ekipe. Vedno mislim, da sem najboljši, ki je kdajkoli stopil na parket. Ogromno pa je še drugih velikanov in vesel sem, da sem lahko del njihove zgodbe in poti,« je dodal 38-letnik iz Ohia. Kariere še ne namerava končati v kratkem.

»Vem, da lahko igram še nekaj let, posebej ker poznam svoje telo in kako se je odzvalo v tej sezoni. Pomembna je predvsem glava in rad bi nadaljeval, če bo ta ostala v tem, če bom še naprej motiviran in v boju za naslove. Vem, da lahko marsikateri skupini fantov in franšizam pomagam do številnih naslovov,« je še zaključil James.

Do naslova prvaka v NBA je prišel s tremi različnimi moštvi. Leta 2012 in 2013 je krono osvojil z Miami Heat, tri leta kasneje pa s Cleveland Cavaliers, s katerimi je konec oktobra 2003 tudi prvič zaigral v ligi NBA. Že na prvi tekmi je dosegel 25 točk.

Doslej zadnji, četrti naslov je osvojil leta 2020, ko je v mehurčku na Floridi zaradi pandemije novega koronavirusa šampionski prstan prejel še z Los Angeles Lakers. Takrat je v finalu ugnal Miami Heat z Goranom Dragićem.

Današnji obračun je sicer dobila Oklahoma in nekoliko pokvarila zabavo v Los Angelesu. Slavila je s 133:130, James pa je dvoboj končal z 38 točkami (13/20 iz igre, 4/6 za tri) ter novi mejnik potisnil na 38.390 točk.