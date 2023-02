Ukrajina bo »v prihodnjih mesecih« iz industrijskih zalog prejela najmanj 100 tankov leopard 1, so v skupni izjavi sporočila obrambna ministrstva Nemčije, Nizozemske in Danske, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za te tanke, predhodnike naprednejših leopardov 2, ki so jih prav tako obljubili Kijevu, bodo zagotovili tudi »potrebno logistično podporo in usposabljanje« so navedli.

Nemško ministrstvo za gospodarstvo pa je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa danes sporočilo, da so odobrili izvoz do 178 tankov tipa leopard 1A5 nemške izdelave v Ukrajino, pri čemer bo »dejanska količina dobavljenih tankov odvisna od potrebnih vzdrževalnih del«.

Vsaj tri bataljone naj bi z njimi opremili do prvega ali drugega četrtletja leta 2024, je dejal nemški obrambni minister med današnjim obiskom v Kijevu, ki je bil iz varnostnih razlogov načrtovan v tajnosti.

Do napovedi ministra Pistoriusa in omenjenih ministrstev prihaja po tem, ko se je nemška vlada prejšnji mesec zavezala, da bo Ukrajini zagotovila sodobne bojne tanke, kar je bil velik preobrat po večtedenskem močnem pritisku Kijeva in številnih evropskih zaveznic, naj ukrajinski vojski tudi Nemčija zagotovi težko orožje.

Ukrajini so do današnje napovedi obljubili med 120 in 140 sodobnih zahodnih tankov, medtem ko se pripravlja na novo rusko ofenzivo, ki jo pričakujejo v prihodnjih tednih. Pistorius je dejal, da bi lahko prvi tanki leopard prispeli v Ukrajino konec marca ali v začetku aprila.

Obisk v Kijevu je bil sicer Pistoriusovo prvo odmevno potovanje v tujino, odkar je pred skoraj tremi tedni prevzel položaj obrambnega ministra. Poleg ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega se je danes srečal tudi z odhajajočim ukrajinskim kolegom Oleksijem Reznikovom, ki je na Twitterju objavil fotografijo njunega srečanja in se zahvalil nemškim oblastem in narodu za pomoč.