Ganskega nogometaša rešili izpod ruševin

Potres v Turčiji je prizadel tudi številne športnike. Iz nogometnega prvoligaša Hataysporja so zjutraj sporočili, da pogrešajo ganskega reprezentanta Christian Atsuja in športnega direktorja Tanerja Savuta. Popoldne so prišle bolj vesele novice, saj so Ganca sicer poškodovanega rešili izpod ruševin, poroča BBC.