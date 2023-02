Pri Dallasu, za katerega nista igrala ne Dončić ne še nova okrepitev Kyrie Irving, sta s po 29 točkami izstopala Josh Green in Jaden Hardy. Dallas je šesti v zahodni konferenci.

Za Chicago, ki je po tretji zaporedni zmagi deveti na vzhodu, pa je Dragić odigral 15 minut, v tem času pa dosegel štiri točke, tri skoke in dve podaji. Prednjačila sta centra Chicaga Nikola Vučević z 22 točkami in 12 skoki ter Andre Drummond z 21 točkami in 15 skoki.

Zmagala pa je tudi najboljša ekipa v NBA Boston Celtics, ki je v Detroitu Pistons slavila s 111:99, pri čemer je Jayson Tatum 34 točkam dodal še 11 skokov in šest podaj.