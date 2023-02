Osrednji dogodek, 37. recital Prešernove poezije, bo na Prešernovem trgu med 12. in 14. uro. V živo ga bodo predvajali na programu ARS Radia Slovenija in na spletni strani RTV SLO. V Mestnem muzeju bodo med 10.30 in 17.30 vsako uro polurna vodstva po razstavi Plečnik: metropola, kraj, vrt. Ob 17. uri bo sledilo odprtje razstave Skrivnostni grob brez trupla: emonska grobova iz Argentinskega parka. Za družine in otroke so še posebej zanimive muzejske aktivnosti, kot so ustvarjalnica Arhitekturni izziv (4+), samostojni ogled Kako je nastajalo najlepše mesto na svetu? (8+) s tiskanim vodnikom in dogodek Z Ljubo in Ano gremo v Ljubljano (4+). V Kinodvoru bodo predvajali štiri slovenske filme. Brezplačno bo na ogled Moja Vesna, ki je odmevala na zadnjem Festivalu slovenskega filma, sledili bodo še dokumentarci Smučarske sanje, Pošvedrani klavir in LGBT_SLO_1984.

Pestro tudi po knjižnicah

V knjižnicah bodo izobraževalne, razgibane in ustvarjalne delavnice, od izdelovanja knjižnih kazal, risanja portretov z ogljem, knjižničnega lova na zaklad do pisanja poezije. V Knjižnici Šiška vabijo na Zajtrk ob poeziji, kjer bodo obiskovalci skupaj s knjižničarji recitirali pesmi. Za otroke je družinsko gledališče Kolenc pripravilo predstavo o Povodnem možu, ki ji bo sledila ura pravljic. Opoldne bo osrednji dogodek Poezija v mestu s pogovorom s pesnico, esejistko, prevajalko in sociologinjo Natašo Velikonja, ki je lani za knjigo Prostor sred križišč prejela Jenkovo nagrado. Na kulturni praznik si bodo lahko člani v ljubljanskih knjižnicah uredili brezplačno enoletno članarino. Na ljubljanskem gradu bodo prav tako brezplačni ogledi stalnih razstav in vodstva po zgodovini gradu. Za najmlajše so zasnovali interaktivno dogodivščino Pridruži se Zmajski druščini, kjer se bo otrokom pridružila grajska ikona, podgana Friderik. V Plečnikovi hiši si lahko na kulturni praznik ogledate vodene oglede originalno ohranjenih Plečnikovih bivanjskih prostorov, za družine pa so pripravili dogodek Arhitektura je avantura (6+), kamor spadata samostojni družinski ogled razstave Plečnik in potep po Plečnikovi Ljubljani s tiskanim vodnikom. Za vse dogodke v Plečnikovi hiši se je treba predhodno prijaviti.