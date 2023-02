Pestro dogajanje je na sobotno sončno dopoldne v Bukovčevo ulico na Viru pri Domžalah privabilo lepo število radovednih krajanov. Predvsem najmlajši so dogajanje izkoristili in se že našemili v priljubljene risane junake, drugi so si vzeli čas, da pozdravijo več kot tri desetletja dolgo tradicijo. Toliko časa člani društva Pustna sekcija Striček Vir vsako leto poskrbijo za norčavo vzdušje. Tako so že pred nekaj dnevi na drogove javne razsvetljave obesili koše s pustnimi maskami, zastave pustne dežele Vir, v petek pa tudi očedili svojo masko – Strička. Kot nam je med spremljanjem sprevoda, ki se je malo pred deseto uro začel pri papirnici Količevo, povedal domačin, so Strička s toplerja, ki stoji na dvorišču pri Ivanu Staretu, prenesli na prikolico traktorja, s katerim ga je Stare v soboto, na dan prevzema občinske oblasti, v spremstvu vodstva pustne sekcije, raznolikih pustnih mask in poskočnih kurentov prepeljal do lekarne na Viru. S pomočjo izurjenih ministrov nove pustne oblasti so ga posadili na streho, s katere bo štirinajst dni spremljal dogajanje v pustni deželi. »Ko je Striček na strehi, to pomeni, da je na Vir prišel pust. Res se ga veselimo, saj se vsak dan nekaj dogaja. Lahko se bomo našemili, s sestro pa bova tudi sodelovali v povorki. A ne kot skupinska maska, ampak kot mažoretki,« sta nam povedali sestrici Maša in Lana, njun prijatelj Oliver pa je pristavil, da bo letos za maškare nindža.

Šenčurski godlarji in kurenti iz Ormoža

»Že 33. leto zapored organiziramo pustno dogajanje na Viru. Letos je bilo veliko težje kot pred dvema letoma. Epidemija je naredila svoje in praktično vsakega posebej sem moral povabiti, da se nam je pridružil. Ljudje so se v zadnjih dveh letih zaprli vase. Vesel sem, da so ponovno prišli naši prijatelji – šenčurski godlarji in kurenti iz Ormoža,« je povedal predsednik Pustne sekcije Striček Vir Peter Kosec in dodal, da si za največji uspeh šteje, da bo dogodek ostal na ravni, kot so je bili vajeni. »Lahko le rečem, da sem letos prisilil k sodelovanju tako sponzorje kot občino,« je še povedal Kosec, ki smo ga nagovorili pri baru Ribič, kjer so poskrbeli za tekoče okrepčilo nastopajočih.

»Seveda je naporno, ko je sonce, saj nam je zelo vroče pod masko,« pa nam je povedal Gabrijel Škorjanc, ki je kurent že dobrih 12 let. »Večina od nas nadaljuje družinsko tradicijo. Sam sem začel že pri štirih letih, sprva sem nosil bratov kostum, danes imam svojega. Prihodnje dni bo zelo pestro,« je še povedal Škorjanc in dodal, da se bodo na Vir vrnili v soboto, 18. februarja, ko bodo del pustnega sprevoda. Kondicijo za večurno skakanje s 24 kilogramov težkimi zvonci okoli pasu mladenič nabira z rednimi treningi rokometa. In čeprav velja, da so kurenti lahko le neporočeni moški, ormoški kurenti medse sprejemajo tudi dekleta. Pia Škorjanc pove, da je precej naporno nositi kostum in zvonce. »Konec dneva smo vsi utrujeni, tudi kakšna modrica se nam naredi na bokih,« je dodala.

Pestro dogajanje 18. in 19. februarja

Bolj ko se je sprevod bližal končnemu cilju – lekarni na Viru, več ljudi ga je spremljalo ob glavni ulici. Potem ko so Strička varno spravili na streho, je sledil uradni prevzem oblasti in ključa občinske blagajne. »V imenu občine se veselimo predaje oblasti. Verjamemo, da bo v teh 14 dneh občina v dobrih rokah. V tem času si bomo mi odpočili,« je ob simbolični predaji ključa povedal podžupan občine Domžale Matej Primožič, ki ga je spremljal podžupan Borut Ernestl.

Osrednje dogajanje ob letošnjem pustu bo 18. in 19. februarja. Živahno otroško pustno rajanje bo v soboto, 18. februarja, v Češminovem parku z vilo Ekseno in superjunaki. Od tam se bodo otroške maske v sprevodu sprehodile do ogrevanega šotora na Viru. V soboto zvečer bo v šotoru velika pustna zabava s skupinama Mambo Kings in Pop Design. V nedeljo pa bo že 33. veliki pustni karneval na Viru, ki se bo začel ob 14. uri in 33 sekund.