Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana je v odgovoru na pobudo nekega Ljubljančana nedavno pojasnil, da bodo rolkarski park v Stožicah v upravljanje predali letos jeseni. Če se bo ta napoved uresničila, bo jeseni minilo tri leta, odkar je občina z Demo plus sklenila gradbeno pogodbo za ureditev omenjene športne površine pod vzhodno tribuno stoženskega nogometnega stadiona.

Občina mora za omenjeni športni park kupiti še opremo in jo namestiti. Javno naročilo za opremo je objavila sredi letošnjega januarja, potencialni ponudniki pa imajo čas do 13. februarja, da oddajo svoje ponudbe. Rolkarski park se bo raztezal na skupno 1350 kvadratnih metrih površin in bo razdeljen na dva dela, ki bosta povezana z medetažo. Nekoliko večji del parka bo namenjen sekciji street, drugi pa sekciji flow. Park bo, tako kot druge javne športne objekte, upravljal javni zavod Šport Ljubljana. Uporabljali ga bodo lahko tako športna društva, ki izvajajo občinski letni program športa, kot posamezniki. Namenjen bo vožnji s skiroji, rolkami in BMX-kolesi.

Uporabno dovoljenje pridobili lani

Gradbeno dovoljenje za vključitev rolkarskega parka v športni park Stožice je občina dobila julija 2020, čez približno tri mesece pa je z družbo Dema plus sklenila gradbeno pogodbo. Po slednji bi Dema plus vsa dela morala zaključiti v šestih mesecih, a se je gradnja izjemno zavlekla. Uporabno dovoljenje za rolkarski park je ljubljanska upravna enota izdala šele sredi lanskega junija, kaže osnutek pogodbe z bodočim dobaviteljem opreme. V občinski službi za razvojne projekte in investicije so nam v preteklosti pojasnjevali, da se je gradnja toliko zavlekla, ker da gre za specifičen in kompleksen projekt, ki se poleg tega umešča v že delujoč objekt. Eden od aneksov, ki jih je ljubljanska občina sklenila z Demo plus, je razkril, da je družba pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja morala v okviru aktivne požarne zaščite urediti še zasilno razsvetljavo, evakuacijsko ozvočenje, javljanje požara in javljanje plina.

Poročali smo že, da se je zaradi kompleksnosti projekta povišala tudi vrednost gradbenih del. Po pogodbi med občino in Demo plus bi slednja vsa naročena dela morala opraviti za 878.490 evrov. Toda občina je z aneksi izvajalki del priznala še za 241.140 evrov dodatnih stroškov, kar predstavlja okoli 27-odstotno povišanje vrednosti projekta.