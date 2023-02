Pakistanski vojaški vrh je v kratki izjavi »izrazil iskreno sožalje ob smrti generala Perveza Mušarafa«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mušarafa je za načelnika vojske leta 1998 izbral nekdanji premier Navaz Šarif. Mesece pozneje so se med njima pojavila nesoglasja in general je leta 1999 z nekrvavim vojaškim udarom strmoglavil vlado. Pakistanu je vladal od leta 1999 do leta 2008.

Po terorističnih napadih 11. septembra 2001 je Pakistan pod Mušarafovim vodstvom postal ključni zaveznik Washingtona v boju proti talibanom in ZDA dovolil upravljanje vojaških brezpilotnih letal iz tajnih baz v Pakistanu. Pakistan je bil regionalni branik proti teroristični organizaciji Al Kaidi, katere voditelji so našli zatočišče na plemenskih območjih ob meji z Afganistanom, poroča AFP. Mušaraf je preživel vsaj tri poskuse atentata s strani Al Kaide.

V času njegovega vladanja so v Pakistanu pospešili gospodarsko rast, razširil se je srednji razred, liberalizirali mediji, vojska pa je igrala na karto popuščanja v odnosu do Indije. Njegovi nasprotniki pa so večkrat obsodili njegov prevzem oblasti, »nezakonito« razrešitev sodnikov vrhovnega sodišča, uvedbo izrednih razmer in krvav napad na močno oborožene islamiste, ki so se poleti 2007 zatekli v rdečo mošejo v Islamabadu.

Mušaraf je marca 2007 poskušal odstaviti predsednika vrhovnega sodišča, kar je sprožilo proteste po vsej državi in večmesečne nemire, ki so pripeljali do uvedbe izrednih razmer. Po umoru takratne opozicijske voditeljice Benazir Buto decembra 2007 je naslednje leto na volitvah doživel poraz in se znašel v osami.

Nato je začel živeti v razkošnem izgnanstvu med Londonom in Dubajem, ki ga je delno financiral z velikodušnimi honorarji za svoja predavanja po vsem svetu. Marca 2013 je končal dolgoletno izgnanstvo, da bi se udeležil pakistanskih volitev in »rešil« državo pred gospodarsko stagnacijo in talibansko nevarnostjo. Vendar so Pakistanci njegove ambicije po vrnitvi v politiko sprejeli z neodobravanjem in jih razblinili s številnimi tožbami, poroča AFP.

Leta 2019 je sodišče v Islamabadu Mušarafa spoznalo za krivega veleizdaje in ga obsodilo na smrt. Višje sodišče v Lahoreju je leta 2020 sodbo razveljavilo, saj je presodilo, da je bila ustanovitev posebnega sodišča, ki je obsodilo Mušarafa zaradi veleizdaje, neustavna in nezakonita.