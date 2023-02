Slovenske železnice: Velikodušne odpravnine in kopica novih zaposlitev

Ne glede na to, da so pri Slovenskih železnicah v minulih letih z velikodušnimi odpravninami poskušali zmanjšati število zaposlenih, je (tudi) zaradi novih zaposlitev skupno število zaposlenih zelo podobno tistemu pred petimi leti, ko so se v družbi odločili za kadrovske reze.