V zadnjih dveh krogih skupinskega dela se bodo krimovke pomerile z dvema najboljšima ekipama v skupini A, ki sta si že predčasno zagotovili neposredno uvrstitev v četrtfinale. Danes bodo igrale proti drugouvrščenemu Kristiansandu (19 točk) na Norveškem, naslednjo nedeljo pa bodo v Ljubljani gostile vodilno romunsko CSM Bukarešto (21). V boju za šesto mesto, ki še kot zadnje prinaša osmino finala, Krim ni odvisen le od razpleta obeh svojih tekem, ampak tudi od izidov neposrednih tekmecev. Za Ljubljančanke je tudi ob maksimalnih štirih osvojenih točkah tretjeuvrščeni Odense (14) nedosegljiv zaradi slabšega izkupička na medsebojnih tekmah (Danke so obakrat zmagale), pred njimi pa so še Ferencvaroš, Brest (po 11) in Bietigheim (10). Krim (10) je na medsebojnih dvobojih slabši od Madžark (dva poraza) in Nemk (po ena zmaga in poraz, obe tekmi s sedmimi goli razlike, a je Bietigheim dosegel več golov v gosteh), boljši pa od Francozinj (dve zmagi).

»Ne bi se ozirala na zgodovino naših prejšnjih tekem s Kristiansandom, kajti vsaka je zgodba zase,« pravi Krimova igralka in nekdanja kapetanka Nina Žabjek, ki skupaj s soigralkami nima lepih spominov na aktualne prvakinje Evrope. Na dosedanjih enajstih evropskih tekmah je Krim kar desetkrat izgubil (nazadnje septembra lani doma z 21:27), edino zmago je dosegel v pokalu pokalnih zmagovalk leta 2016. Krimova odprava je proti Norveški odpotovala včeraj zjutraj že ob 4.45 (z avtobusom do letališča v Zagrebu in nato prek Amsterdama do Kristiansanda), med potniki pa ni bilo Francozinje Allison Pineau, ki so ji nedavno v Parizu operirali poškodovan komolec, in Čehinje Sare Kovarove, ki jo zaradi težav z gležnjem čaka vsaj še mesec dni prisilnega počitka.

Krimovke bodo po devetih zaporednih porazih v zadnjih štirih sezonah v elitni ligi prvakinj danes lovile premierno zmago proti Kristiansandu, dvakratnemu zaporednemu prvaku Evrope v zadnjih dveh sezonah. Trener Dragan Adžić je prepričan, da lahko njegove igralke – zadnjo tekmo v najelitnejšem klubskem tekmovanju so odigrale doma pred slabima dvema tednoma proti češkemu Baniku iz Mosta in proti popolnemu avtsajderju zmagale z 42:31 – presenetijo najboljšo evropsko ekipo na njenem igrišču: »Krajši evropski premor smo dobro izkoristili s tekmami v domači ligi, ki so za nas seveda zelo koristne. Kristiansand je vrhunska ekipa, na prvi tekmi v Ljubljani se proti njegovi igri nismo najbolje znašli in smo dobili pravo lekcijo, iz katere smo se lahko marsikaj naučili. Toda prepričan sem, da smo od takrat izjemno napredovali in da ne bomo ponavljali napak iz prvega medsebojnega dvoboja. Ekipi se med seboj zelo dobro poznata, prav tako smo dobro pripravljeni na nasprotnice, zato upam na ugoden razplet.«