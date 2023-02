V svetovnem merilu so letos poleti kot najmlajšo v združenje najbolj nadarjenih sprejeli dvoletno Islo McNabb iz Crestwooda v ameriški zvezni državi Kentucky. Član Mense lahko posten le tisti, ki sodi med dva odstotka najinteligentnejših na svetu, kandidati pa morajo za uvrstitev opraviti posebne inteligenčne teste.

Teddyja Hobbsa iz Portisheada v grofiji Somerset so v elitno združenje sprejeli konec preteklega leta, ko je imel komaj tri leta. V testu je dosegel 139 od 160 točk in s tem presenetil svoje starše, ki se niso zavedali, kako nadarjen je njihov otrok. Teddy se je sicer res že pri 26 mesecih kar sam naučil brati, večinoma s tem, da je na televiziji gledal oddaje za otroke in posnemal glasove črk. Ko se je po epidemiji covida vrnil v vrtec, so starši vzgojiteljice vprašali, ali v resnici zna brati, ena od njih pa je z njim opravila test in to potrdila. Potem ko se je naučil še štetja v tujih jezikih, se Teddy sedaj ukvarja z zastavami različnih držav, njegovi starši pa si predvsem želijo, da bi kljub svoji nadarjenosti preživel predvsem srečno in neobremenjeno otroštvo.