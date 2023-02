Država in številna delovna mesta so še vedno v veliki meri odvisna od premoga, podnebnih protestov se v najboljšem primeru udeleži nekaj sto ljudi. Lasotova hoče to na vsak način spremeniti. Zato organizira proteste, diskutira s politiki in išče zaveznike po Evropi in svetu. Njena kariera aktivistke se je začela v Bydgoszczu, mestu na severu Poljske, ko so šli leta 2019 milijoni učencev zaradi podnebne krize na cesto. Takrat je sicer živela v angleškem internatu, kjer je njeno šolanje financirala štipendija za »zapostavljene otroke za železno zaveso«, kot jo imenuje sama. Ure dolgo je sedela za računalnikom, strmela v fotografije na instagramu in sanjala o tem, da bi se jim pridružila. Ko se je istega leta vrnila domov, se je pridružila krajevni skupini podnebnih aktivistov in se udeležila protestov. Spominja se takratnega občutka, da bo spremenila svet, a so se protestov udeležili le trije ljudje.