Dončić je v tretji četrtini sicer krenil na koš za zabijanje, a mu je Brandon Ingram zbil žogo, ob tem pa je trčil z Jonasom Valančiunasom in grdo padel. Po padcu je želel še ostati v igri, vendar je 23-letnik kmalu le zakričal od bolečine in frustracije ter odšepal v slačilnico. Do takrat je zbral 31 točk, osem skokov, štiri podaje in dve ukradeni žogi.

»Videli bomo, kako se bo Luka počutil jutri. Upam, da ni kaj hujšega. A ne glede na rezultat, se Luka ne bi vrnil na parket,« je o poškodbi Dončića po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Domači košarkarji so imeli takrat prednost 27 točk, ki jim jo je uspelo obdržati do konca in pelikanom, ki so tudi tokrat igrali brez Ziona Williamsona, prizadejati še deseti poraz na gostovanjih.

Spencer Dinwiddie je za Dallas dosegel 21 točk, Josh Green pa je po predčasnem koncu Dončića dosegel devet od svojih skupno 15 točk.

Naslednja tekma Dallas čaka v soboto, ko bo v Kaliforniji pri Golden Statu začel pet gostovanj. Na novembrskem dvoboju obeh ekip so bili boljši Teksašani.

Prav z bojevniki so se tokrat pomerili Denver Nuggets, za katere igra slovenski reprezentant Čančar, ki je pokazal eno svojih boljših predstav v ligi NBA. Tekmo proti prvakom je začel v prvi peterki in k zmagi s 134:117 v 32 minutah prispeval 17 točk, po tri skoke in podaje ter dve ukradeni žogi.

Za najboljšo ekipo zahodne konference je Jamal Murray zbral 33 točk, Nikola Jokić pa je dosegel še 17. trojni dvojček v sezoni z 22 točkami, s 16 podajami in 14 skoki. Obenem je postal najboljši igralec meseca v zahodni konferenci.

Zmagali so tudi Chicago Bulls Gorana Dragića; v domači dvorani so bili s 114:98 boljši od Charlotte Hornets. Dragić je odigral le 14 minut tekme, v tem času pa za bike zbral štiri podaje.

Že v soboto bodo biki gostili Portland Trail Blazers.