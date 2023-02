Košarkarji Cedevite Olimpije so še med živimi. Potem ko je kazalo, da jih je v zadnjem obdobju zajela apatija, so v 13. krogu evropskega pokala proti Venezii pokazali, da v njih še tli ogenj. Odziv po visokem porazu proti Budućnosti v ligi ABA je bila takšna, kot jo je trener Jurica Golemac želel in sočasno dobil potrdilo, da mu moštvo še sledi. Kljub tretjem evropskem uspehu pa Ljubljančani, tudi zavoljo ostalih rezultatov, ki jim niso šli na roko, praktično več nimajo možnosti za napredovanje v drugi del.

Kot je zdaj že v navadi, je tudi tokrat pri Olimpiji pred obračunom prišlo do spremembe v moštvu. Novo ime na seznamu poškodovanih je Lovro Gnjidić, ki naj bi si poškodoval stopalo in bi lahko bil v najslabšem primeru izgubljen tudi do konca sezone. Je pa dobil trener Golemac tudi nekaj dobrih novic. V prvi vrsti to, da je lahko znova računal na Karla Matkovića, ki je izpustil kar nekaj zadnjih tekem. Po katastrofalni predstavi proti Budućnosti se je očitno vodstvo kluba aktiviralo na košarkarski tržnici, saj naj bi po poročanju mednarodnih virov vrglo oči na Američana Arica Holmana, ki igra za italijansko Verono. V klubu pravijo, da je možnosti za njegov prihod malo, sočasno pa se sproža tudi vprašanje, zakaj Olimpija ni iskala okrepitev pred dobrim mesecem dni, ko sezona v evropskem pokalu še ni bila zavožena. Kakor koli že, naj bi bili zmajem precej bližji drugi imeni, ki pa pri navijačih večjega navdušenja ne bosta sprožili. To sta 22-letni Turek Mert Akay, ki je do zdaj nosil dres beograjskega Dinamika, in Leon Šantelj, ki naj bi si želel zapustiti Zadar.

Kapetan Edo Murić in soigralci so po nedeljski slabi igri tokrat bili precej bolj zbrani, čeprav je sprva kazalo, da bo to še ena bleda predstava zmajev. Stanje na paketu je popravil Marko Jeremić, ki je po prihodu s klopi dosegel tri trojke in v prvem polčasu zbral 11 točk. Nekaj preglavic je Golemcu povzročil Rok Radović, ki si je hitro nabral štiri osebne napake, zato je po dolgem času priložnost za igro dobil Mirko Mulalić. S Karlom Matkovićem je igra Olimpije pod košem dobila drugo dimenzijo, saj lahko Hrvat leti nad obročem, v obrambi pa odlično varuje raketo. Črne minute gostiteljev v drugi četrtini je Venezia znala izkoristiti in z delnim izidom 14:0 znova prevzela vajeti nad potekom dogodkov, a se je Olimpija do odmora znova približala.

Po minutah novega mrka je za iskrico s klopi znova poskrbel Jeremić in s trojko sprožil delni izid 14:3, s katerim so Ljubljančani prešli v vodstvu in prebudili tudi sicer maloštevilno občinstvo v Stožicah. Sledila je izenačena končnica, v kateri so gostitelji grešili na obeh straneh igrišča, a nerazpoloženi so bili tudi gostje, ki so na koncu Stožice zapustili sklonjenih glav. »Zelo pomembna zmaga za nas po slabem obdobju. Vrnil se je Matković, kar se je takoj poznalo, saj je lahko Omić med tekmo več počival in bil bolj svež. Tudi ostali so bili dobro razpoloženi, kar je ob skrajšani rotaciji težko na vsaki tekmi,« je povedal trener Jurica Golemac.

Evropski pokal, 13. krog, drugi izidi v skupini A: Cluj – Lietkabelis 75:77, Bourg – Brescia 66:74, Prometej – Joventut 95:90, Ulm – Bursaspor 92:86, vrstni red: Prometej 9-4, Joventut, Bourg in Ulm po 8-5, Venezia 7-6, Brescia, Bursaspor in Lietkabelis po 6-7, Cluj 4-9, Olimpija 3-10.