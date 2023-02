Cene energentov so bile januarja za 17,2 odstotka višje kot pred letom dni. Njihova rast se je sicer nekoliko umirila; decembra lani je bila 25,5-odstotna, novembra pa 34,9-odstotna. Rahlo pa se je pospešila rast cen hrane, alkohola in tobaka. Te so bile januarja za 14,1 odstotka višje kot januarja lani; decembra so se zvišale za 13,8 odstotka.

Neenergetske industrijske dobrine so se podražile za 6,9 odstotka (decembra za 6,4 odstotka), storitve pa za 4,2 odstotka (decembra za 4,4 odstotka).

Od držav, ki uporabljajo evro in za katere je Eurostat imel podatke, so najvišjo letno inflacijo januarja zabeležili v Latviji (21,6 odstotka), Estoniji (18,8 odstotka) in Litvi (18,4 odstotka). Na drugi strani so najnižjo stopnjo letne inflacije zaznali v Španiji in Luksemburgu, kjer je po prvih ocenah znašala 5,8 odstotka. Sledila je Malta s 6,7-odstotno inflacijo. Podatki za Slovenijo še niso na voljo.

Brezposelnost v območju evra in EU decembra stabilna

Stopnja brezposelnosti v območju evra in EU pa je decembra po sezonsko prilagojenih podatkih na mesečni ravni ostala stabilna pri 6,6 oziroma 6,1 odstotka. Na letni ravni je medtem upadla za 0,4 oziroma za 0,3 odstotne točke. V Sloveniji je bila brezposelnost decembra 4,0-odstotna, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.

Statistiki Eurostata v današnji objavi ocenjujejo, da je bilo decembra v sedemindvajseterici brezposelnih 13,148 milijona ljudi, od tega 11,048 milijona v območju z evrom. Glede na november se je število v EU 27 zvišalo za 28.000 in v območju z evrom za 23.000, glede na december 2021 pa se je znižalo za 518.000 oz. 494.000.

Med mladimi do 25 let je bilo v EU v zadnjem mesecu lanskega leta brezposelnih 2,862 milijona oseb, od tega 2,311 milijona v območju z evrom. Na mesečni ravni je število v sedemindvajseterici poraslo za 30.000 in v evrskih državah za 3000, na medletni pa za 209.000 oz. 156.000. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v decembru v celotni uniji pri 15,0 odstotka in se je na mesečni ravni zvišala za 0,2 odstotne točke, v evrskem območju pa je bila pri 14,8 odstotka, kar je enako kot novembra.

V Sloveniji je bila brezposelnost decembra 4,0-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj kot novembra in 0,4 odstotne točke manj kot decembra lani. Med mladimi je bila stopnja brezposelnosti 9,4-odstotna, kar je enako kot novembra in 0,7 odstotne točke manj kot decembra 2021.

V zadnjem lanskem mesecu je bila glede na razpoložljive podatke brezposelnost v EU najnižja na Češkem (2,3 odstotka) ter na Poljskem in v Nemčiji (v obeh 2,9 odstotka), najvišja pa v Španiji (13,1 odstotka) in v Grčiji (11,6 odstotka).