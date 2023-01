Pred vrati je svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Meribelu in Courchevelu, ki se bo z žensko alpsko kombinacijo začelo v ponedeljek, 6. februarja, trajalo pa bo do nedelje, 19. februarja. Pred odhodom v francoske Alpe se je predstavil del 17-članske slovenske reprezentance, v kateri imata največ možnosti za osvojitev kolajne Ilka Štuhec in Žan Kranjec, ki sta se v tej sezoni v smuku in veleslalomu šestkrat uvrstila na zmagovalni oder. Vodja reprezentanc Janez Slivnik je uvodoma spomnil na specifično sezono, ko je bilo do začetka januarja zaradi mile zime najtežje pridobiti vadbeni teren, zaradi česar je izgubil največ energije. »Tako alpski smučarji kot smučarke v tej zimi dokazujejo, da smo dobro delali in da so konkurenčni svetovnemu vrhu. Ob vsem tem nas še posebej veseli, da imamo svetovnega prvaka v smuku Roka Ažnoha in zmagovalca olimpijskega festivala evropske mladine Miho Oserbana,« je ponosen Janez Slivnik.

Sezona 2022/23 je v slovenski smučariji specifična predvsem v ženskem delu, saj je tik pred začetkom sezone ostala brez Andreje Slokar (poškodba) in Mete Hrovat (konec kariere), ki naj bi vlekli slovenske rezultate. Njun primanjkljaj uspešno krpa Ana Bucik, ki je redna članica elitne slalomske sedmerice in prvokategornica med veleslalomistkami. Dvig forme kaže tudi Neja Dvornik, zato je Sergej Poljšak pred vrhuncem sezone optimističen.

Dobrodošla vadba v Kranjski Gori

Pri moških po pričakovanjih rezultatski vlak poganja Žan Kranjec, čigar trener Klemen Bergant se posebej veseli treninga od danes do 10. februarja v Kranjski Gori, kjer bo tekmovalni poligon rezerviran le za slovenske alpske smučarje in smučarke. »Žan je bil na zadnjih štirih velikih tekmovanjih (dvojih olimpijskih igrah in dveh svetovnih prvenstvih, op. p.) drugi, četrti, peti in šesti. To je dokaz, da se največjih tekem ne boji, temveč na njih napada vrhunsko uvrstitev. Že vso sezono je konstanten ter prikazuje superdobra in dobra smučanja. Vsi si želimo, da bi bil v Franciji dvakrat superdober,« se nadeja Klemen Bergant in dodaja: »Kar zadeva Štefana Hadalina, smo si vsi v reprezentanci želeli, da bi se po tekmovalnem premoru hitreje priključil svetovnemu vrhu. Gradi lahko na enem odličnem veleslalomskem rezultatu in enem solidnem slalomskem. Za Tijana Marovta lahko rečem, da se v tej sezoni kali in da ga v nadaljevanju sezone čakajo pomembne tekme evropskega pokala in svetovno prvenstvo.«

Optimizem v slovenski reprezentanci je povzel vodja panoge Miha Verdnik: »Odkar vodim slovensko alpsko smučanje, je v povprečju rezultatov za nami najuspešnejša zima. Šest uvrstitev na zmagovalni oder, med njimi ena zmaga – to so dosežki, na katere smo zelo ponosni. Zato lahko v Francijo odpotujemo z dvignjeno glavo. Imamo povsem realne možnosti, da osvojimo kolajno. Imamo visoke in drzne cilje, ki so realni in dosegljivi. Imamo lepo priložnost, da dokažemo, da v Sloveniji smučamo hitro.«

Žan Kranjec pozna pot

»Vem, kaj moram storiti za vrhunski rezultat. Večkrat sem že dokazal, da to zmorem, in naredil bom vse, da bom tudi tokrat,« napoveduje glavni slovenski up pri moških Žan Kranjec. »Na smuku v Kitzbühelu sem dosegel uspeh kariere, kar mi je vlilo veliko samozavesti pred najpomembnejšo preizkušnjo sezone,« je optimističen Miha Hrobat, ki je na Streifu navdušil s sedmim mestom. »Lani sem spoznal progo na finalu svetovnega pokala. Konfiguracija je zanimiva in mi ustreza. Upam, da bom to izkoristil,« si želi Martin Čater, eden treh Slovencev s smukaško zmago svetovnega pokala.

»S sezono sem zadovoljna, saj je poseben privilegij tekmovati v elitni slalomski sedmerici. Zelo zadovoljna sem tudi z veleslalomskimi zavoji, saj mi uspeva tisto, kar mi prej ni. Moj cilj v Franciji bo, da bom po drugi progi v cilju zadovoljna, saj bi to pomenilo dober rezultat,« je danes v Podutiku povedala Ana Bucik. »Če so vas na tekmi presenetile moje uvrstitve, sem jih sama pričakovala, saj na treningih smučam dobro. Nimam realne osnove, da bi na svetovnem prvenstvu napovedovala kolajno, lahko pa dosežem vrhunsko uvrstitev,« je optimistična Neja Dvornik. Ilka Štuhec in nekateri drugi slovenski alpski smučarji so danes na uradni predstavitvi zaradi tekmovalnih in vadbenih obveznosti manjkali.

Huda nesreča Mete Hrovat Slovenska alpska smučarka Meta Hrovat, ki je pred začetkom sezone presenetljivo sporočila, da pri zgolj 23 letih zaključuje športno pot, je konec minulega tedna doživela hudo nesrečo. Po podatkih policije je pri spustu z Male Ponce z glavo trčila ob večjo skalo in poškodovana obležala. Kranjskogorčanka je v domačem okolju smučala z manjšo skupino, ki ji je skupaj z gorskimi reševalci prva pomagala. Nesrečno alpsko smučarko, ki se je na tekmah svetovnega pokala štirikrat uvrstila na zmagovalni oder, so s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico, od koder so jo po naših informacijah premestili v ljubljanski klinični center. »Pri gorski nesreči turne smučarke sta posredovali lokalna Gorska reševalna služba Rateče in dežurna ekipa z zdravnikom gorskim reševalcem letalcem, reševalcem letalcem ter posadko policijskega helikopterja. Nesreča se je zgodila v soboto, 28. januarja, ob 11.40. Ponesrečenka je utrpela hude poškodbe obraza,« so nam danes sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije ter odgovorili, da je do nesreče prišlo zaradi spleta nesrečnih okoliščin in posledično padca turne smučarke. »Ponesrečenka je imela vso ustrezno opremo, vključno s čelado na glavi,« so pojasnili.