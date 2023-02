Košarkarsko Cedevito Olimpijo je zajela apatija. Vsaj če sodimo po nedeljski predstavi proti Budućnosti, ki je bila pod vsako kritiko. Za Ljubljančane je bil to po Crveni zvezdi in Joventutu tretji zaporedni poraz. V 13. krogu evropskega pokala bodo danes gostili Venezio, a vprašanje, s kakšnim nabojem, saj je jasno, da jih v drugi del tekmovanja pelje le še čudež.

Murića bolelo srce

Potem ko je nedeljski dogodek z upokojitvijo številke deset legendarnega Dušana Hauptmana v Stožice privabil dobrih 5000 gledalcev in po dolgem času tudi navijaško skupino Green Dragons, je bilo mogoče pričakovati, da bodo kapetan Edo Murić in soigralci prekipevali od želje in motiva po dokazovanju. Tudi zaradi tega, ker so Hauptamana prišla pozdravit marsikatera znana košarkarska imena pa tudi drugi. A doživeli so ravno nasprotno. Košarkarji Olimpije niso pokazali pravega spoštovanja ne do Hauptmana ne do publike. Namesto da bi kakšnega, ki ne hodi redno v Stožice, prepričali, da je vredno priti na njihove tekme, so ga od tega odvrnili. Izgubiti ni sramotno, vsak ima lahko slab strelski dan – in Olimpija ga je proti Podgoričanom tudi imela. A dejstvo je, da zmaji na parketu niso pokazali borbenosti, o čemer so v pogovorih po tekmi potarnali marsikateri prisotni.

Med tistimi, ki nikakor niso bili zadovoljni s potekom dogodkov, je bil tudi prvi mož kluba Emil Tedeschi, ki je med tekmo dvakrat vidno razburjen vstal s svojega sedeža, se sprehodil do direktorja Davorja Užbinca in športnega direktorja Sanija Bečirovića ter jima po videnem sodeč zabrusil nekaj krepkih. Močan udarec za igralce bi morala biti tudi reakcija publike, ki je ob koncu moštvu namenila nekaj žvižgov, številni pa so predčasno zapustili dvorano. Olimpija tako zapravlja vse tisto, kar je gradila od združitve s Cedevito. Kazalo je, da je lani dokončno prepričala navijače, saj so ti enkrat napolnili Tivoli ter trikrat Stožice in stoje ploskali tudi po porazu v četrtfinalu evropskega pokala proti Bursasporju, ker so prepoznali željo po zmagi in boj do zadnje kapljice znoja. Ker tega letos ni, predvsem pa borbenosti ni bilo na tako pomembnem dogodku, kot je upokojitev številke Dušana Hauptmana, je vprašanje, koliko ljudi bo do konca sezone sploh še zavilo v Stožice. »Srce me boli, da nismo Dušanu Hauptmanu podarili zmage ob njegovem dnevu. S tako igro nimamo kaj iskati. Poraz proti Budućnosti je pošten udarec v obraz. Nekaj bomo morali narediti, si pogledati v oči in dojeti, da to ni dovolj za dres Olimpije,« je povedal kapetan Edo Murić, eden redkih, pri katerih odnos nikoli ni vprašljiv.

Ali ekipa še sledi Golemcu?

Čeprav tekma z Venezio rezultatsko nima takega pomena, kot bi ga lahko imela, pa utegne biti kazalnik, ali ekipa sploh še sledi idejam in zamislim trenerja Jurice Golemca. Reakcija moštva po taki predstavi enostavno mora biti, v nasprotnem primeru se bo vodstvo kluba moralo začeti ukvarjati tudi z iskanjem njegovega naslednika. Golemac je glede na vse poškodbe in bolezni v letošnji sezoni resnično v neprijetnem položaju, a če je izgubil slačilnico, je zgodbe konec. Tudi njega razvoj dogodkov vidno bremeni, kar se kaže tudi po jeznih izpadih med minutami odmora. »Vse skupaj je frustrirajoče. Zelo težko je biti trenutno v moji koži. A nikoli nisem obupal in tudi tokrat ne bom. Vztrajal bom pri trdem delu in popravljanju napak. Ponovil se bom, a kot trenerja me resnično najbolj boli, ko nimam dovolj širokega moštva, da bi tistega, ki naredi v igri napako, kazensko potegnil na klop. Igralci posledično igrajo brez pritiska, kar me jezi,« je potarnal Jurica Golemac.

Tudi Venezia sicer ni v najboljšem trenutku, saj je na zadnjih petih tekmah klonila kar štirikrat (Virtus, Bourg, Trst, Scafati). Porazila je le Cluj, pa še to v tesnem obračunu. V evropskem pokalu si sicer s sedmimi zmagami in petimi porazi deli četrto mesto z Ulmom, v italijanskem prvenstvu pa je z osmimi uspehi in devetimi neuspehi skupaj s še tremi ekipami na sedmem mestu. »Pred nami je težka tekma proti zelo izkušenim tekmecem. Ne glede na to, da so naše možnosti za preboj v končnico evropskega pokala majhne, je naša naloga, da se tekmecu zoperstavimo po naših najboljših močeh, da odigramo dobro tekmo in pokažemo, da zadnja tekma v ligi ABA ni naš pravi obraz. Igrati moramo samozavestno in znova ujeti dober ritem v naši igri,« sporoča branilec Olimpije Marko Jeremić.