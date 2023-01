To je bila Dončićeva peta tekma v karieri z vsaj 50 točkami, četrta to sezono, s čimer se je izenačil s superzvezdnikom Los Angeles Lakers LeBronom Jamesom na drugem mestu po številu tovrstnih predstav v prvih petih igralčevih sezonah v prvenstvu NBA v zadnjih 50 letih. Michael Jordan je na vrhu s 17.

»Luka Dončić je zabeležil svojo peto tekmo v karieri s 50 točkami. V zadnjih 50 letih sta edina druga igralca s toliko tekmami s 50 točkami v svojih prvih petih sezonah Michael Jordan in LeBron James,« so zapisali pri ameriškem ESPN.

Košarkarji Dallasa so zaostajali proti Detroitu, nato pa je vajeti prevzel Dončić, v pomoč pa mu je bil tudi Spencer Dinwiddie, ki je deset od svojih skupaj 12 točk dosegel v zadnji četrtini. Skupaj sta zrežirala preobrat za zmago.

Kaj storiti, ko Dončić igra na tej ravni, so se spraševali pri agenciji AFP. Ni veliko možnosti. In težava njegovih tekmecev je, da se to dogaja vse pogosteje. To je že četrtič v tej sezoni, da je Dončić dosegel vsaj 50 točk na tekmi, navaja AFP.

Že v prvi četrtini 24 točk

Dončić je na poti do izjemnega zbira v prvi četrtini dosegel 24 točk, v tretji pa 18. Drugi strelec lige NBA s povprečjem 33 točk na tekmo se je vrnil, potem ko si je zvil levi gleženj prejšnji četrtek proti Phoenixu in nato izpustil tekmo proti Utahu.

Tudi tokrat je bil Dončić kot običajno živahen in glasen na igrišču, še posebej se je zapletel v tekoč pogovor s pomočnikom trenerja Pistons, Jeromom Allenom.

»Že od prve četrtine naprej je ves čas 'čivkal'. Nočem vam razkriti njegovih besed. A sam s tem nimam težav. To je košarka. Zagotovo pa me takšno ravnanje podžge,« je po tekmi razkril Dončić.

Bojan Bogdanović je za bate, ki so izgubili na šesti od zadnjih sedmih tekem, dosegel 29 točk, Saddiq Bey pa 18.

Dallas je na šestem mestu zahoda za branilci naslova Golden State Warriors, ki so tokrat s 128:120 premagali Oklahoma City Thunder.