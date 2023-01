Že videno

Janša ustavil objavo razpisa o vpisu na fakultete. Z vladno macolo nad izobraževanje. Janša bo rektorje posedel kot šolarčke. Takšni naslovi so se v Dnevniku vrstili pred dvema letoma, ko je tedanji premier Janez Janša ustavil razpis za vpis na univerze. Janša je točko nenadoma umaknil z dnevnega reda vladne seje. Sprva ni bilo jasno, zakaj, potem pa se je izkazalo, da gre, kajpak, za populizem. Na Brdo pri Kranju sta Janša in gospodarski minister Zdravko Počivalšek povabila vse slovenske rektorje in jim predavala o pomanjkanju zdravnikov, računalničarjev, zidarjev, voznikov težkih tovornjakov, gostincev ... Rektorji so bili globoko užaljeni. Ne le da so poslušali litanije o poklicih, ki sploh niso univerzitetna domena; zavožena kadrovsko-demografska politika se pač ne rešuje na plečih univerz, še najmanj pa v končnici objave študijskih razpisov. Ti morajo na oglasnih deskah viseti v začetku leta ali pa se niz natančno preračunanih časovnih rokov podre kot domine. Če že, se študijske spremembe načrtujejo v dolgoročnih strategijah, ki jih pripravljajo strokovnjaki, ne pa čez noč neki nespodobni obramboslovec in bademajster.