Predigra finalu med Francijo in Dansko, ki se je začel v nedeljo šele ob 21. uri, je bil dvoboj med Švedsko in Španijo pred kar 22.650 gledalci v dvorani Tele2 Arena. Po devetih izenačenjih v prvih 14 minutah je druga polovica prvega dela pripadla gostiteljem, ki so v igri brez obramb (v 30 minutah je padlo kar 40 golov, na celotni tekmi pa 75) štirikrat povedli s plus 4. In to kljub temu, da je manjkal glavni zvezdnik Jim Gottfridsson, ki si je v četrtfinalu proti Egiptu zlomil roko in je bil v nedeljo spet le med gledalci.

Prav danes mineva natanko eno leto, odkar je Švedska v finalu EP 2022 v dvorani MVM Dome v Budimpešti pred 14.238 gledalci premagala Španijo, potem ko je zmagoviti gol dosegel Niklas Ekberg s črte sedmih metrov v zadnji sekundi. Tudi v nedeljo je kazalo, da so Skandinavci precej bližje zmagi, a le še na začetku drugega polčasa. Po zaostanku z 19:23 so tekmeci v šestih minutah naredili delni izid 6:0 za vodstvo s 25:23, v nadaljevanju pa so se gostitelji uspeli le še nekajkrat približati na gol ali dva zaostanka. Španci so tako na tekmi, ki sta jo sodili francoski sestri dvojčici Charlotte in Julie Bonaventura, osvojili že svojo peto kolajno v zgodovini SP (zdaj imajo dve zlati iz Tunizije 2005 in Španije 2013 ter tri bronaste – Švedska 2011, Egipt 2021 ter Poljska in Švedska 2023), skupaj pa na velikih tekmovanjih (OI, SP, EP) že kar 18 odličij.

»V prvem polčasu nam igra ni stekla, a smo bili potrpežljivi in čakali na svoje minute v drugem. Te so na srečo prišle, prevzeli smo pobudo na igrišču in rutinirano pripeljali tekmo do zmage in kolajne,« je ocenil 59-letni španski selektor Jordi Ribera, ki je prispeval kar tretjino vseh španskih kolajn na velikih tekmovanjih: dve zlati (EP 2018 in 2020), eno srebrno (EP 2022) in tri bronaste (OI 2020, SP 2021 in 2023). Švedi, štirikratni svetovni in petkratni evropski prvaki, so do letošnjega polfinala na sedmih tekmah sedemkrat zmagali, nato pa brez Gottfridssona doživeli poraza v polfinalu proti Franciji in v nedeljo proti Španiji. »Po odličnem prvem polčasu smo Špancem v nadaljevanju dovolili, da vstanejo od mrtvih in se vrnejo v igro. Nato smo jih ves čas lovili, a neuspešno. Toda svojim fantom nimam česa očitati, zame so zmagovalci,« je dejal selektor Glenn Solberg, Norvežan na klopi Švedske, ki na SP ostaja pri 12 kolajnah.

Izidi, za 3. mesto: Švedska – Španija 36:39 (22:18), za 5. mesto: Nemčija – Norveška 28:24 (16:13), za 7. mesto:

Egipt – Madžarska 36:35 po dveh podaljških (28:28, 17:11).