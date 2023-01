Britanski premier Rishi Sunak je dolgo branil zdaj že bivšega predsednika konservativne stranke in ministra brez listnice Nadhima Zahawija, potem ko so otoški mediji razkrili, da je najprej »pozabil« plačati za več milijonov evrov davka, potem pa dolg do države skupaj z visoko globo poravnal šele, ko je bil lani poleti krajši čas finančni minister. Ki je obenem šef davčnega urada ...

Zahawi je pred desetimi dnevi, ko je izbruhnil ta najnovejši škandal v vrhu konservativne stranke, dejal samo to, da je rešil spor z davčnim uradom, ki naj bi ga povzročili njegova »brezbrižnost in nenamerna napaka« pri plačevanju davkov. Poznavalci so izračunali, da je glede na to, da je za nazaj plačal 4,2 milijona evrov davka, pozabil prijaviti več kot trideset milijonov evrov zaslužka. Ker je moral plačati tudi visoko globo, milijon evrov in četrt, pa dodajajo, da očitno ni šlo za nenamerno napako. Sunak je takrat vseeno ocenil, da je zadeva rešena. Pa ni bila.

Kršitve v obliki molka

Množile so se zahteve po Zahawijevem odstopu ali odstavitvi in Sunak je pod vse močnejšim političnim pritiskom prejšnji teden ukazal preiskavo, ki jo je vodil njegov svetovalec za etiko Laurie Magnus. Po manj kot petih dneh je včeraj sporočil, da je Zahawi najmanj sedemkrat kršil ministrski pravilnik, ker ni bil odkrit o svojih davčnih zadevah. Prvič že aprila 2021, ko je davčni urad začel preiskovati njegovo (ne)plačevanje davka. Takrat je bil Zahawi državni sekretar za poslovne zadeve in bi po pravilniku o preiskavi moral obvestiti vlado. Ko ga je septembra 2021 tedanji premier Boris Johnson povišal v ministra za izobraževanje, je preiskavo davčnega urada spet zamolčal. In potem spet, ko ga je Johnson julija lani, z že resno majajočega se premierskega stolčka, imenoval za finančnega ministra.

Ko so se v tisku pojavile trditve, da ima »problem« zaradi neplačevanja davkov, je javno trdil, da gre za klevete, s čimer je spet kršil ministrski pravilnik. To je ponovil avgusta lani, ko se je načelno dogovoril z davčnim uradom, da bo plačal davek in globo, in to spet obdržal zase. Enako septembra, ko mu je položaj v vladi ponudila Johnsonova kratkotrajna naslednica Liz Truss, saj ji je zamolčal dogovor z davčnim uradom. Pa njenem padcu in prihodu Sunaka na premierski položaj oktobra lani tudi najnovejšemu šefu ni povedal nič o svojem »davčnem problemu«, ko mu je Sunak ponudil položaj ministra brez listnice in predsednika stranke. (Položaja vodje in predsednika konservativne stranke se razlikujeta. Vodjo izvolijo poslanci in avtomatično postane premier, če je stranka na oblasti. Predsednika stranke, ki je obenem minister brez listnice, pa imenuje premier, enako kot ostale člane svoje vlade).

Pohvale ob odstavitvi

Sunak Zahawija na koncu ni mogel več braniti in ga je odstavil, a obenem pohvalil njegovo delo v vladi. Zakaj? Britanski mediji trdijo, da je Sunak v resnici vedel za Zahawijeve težave z davki in da so ga opozorili, da gre za znatno vsoto in ne za trivialno računovodsko pomoto, še preden ga je imenoval za predsednika stranke. Vodja laburistične opozicije Keir Starmer mu je v parlamentu očital, da je tako politično šibak, da se ne more spoprijeti niti z ministri svoje vlade, ki se izmikajo plačevanju davkov. Ob prihodu na oblast je Sunak obljubil »integriteto, profesionalnost in polaganje računov na vseh ravneh«. V Zahawijevem primeru ni bilo sledu o izpolnjevanju danih obljub.