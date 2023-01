Dončić je izpustil prvo tekmo po poškodbi gležnja, Utah pa je bil na domačem parketu boljši s 108:100. Spencer Dinwiddie je bil v dresu Mavericks znova najboljši posameznik s 35 točkami in osmimi podajami, Reggie Bullock je dodal 19 točk.

Vse to pa je bilo premalo proti Utahu, ki je vodil od samega začetka, na veliki odmor pa odšel s prednostjo 18 točk. Ta se je v drugem polčasu nekoliko stopila, bližje kot na šest točk (95:101) pa se Dallas v končnici ni približal.

To je bil tretji poraz Teksašanov na zadnjih štirih tekmah in imajo sedaj razmerje zmag in porazov 26-25. Utah je pri 26-26 in zaenkrat v zelo tesni zahodni konferenci še zaostaja za Dallasom.

Triindvajseto zmago v sezoni pa so vknjižili Chicago Bulls (23-26). Ti so na gostovanju na Floridi zanesljivo premagali Orlando Magic (19-31). Za bike sta po 32 točk dosegla DeMar DeRozan in Zach LaVine, Nikola Vučević jih je dodal 26.

Dragić, ki se po odsotnosti zaradi bolezni vrnil na parket, je v 12:38 minute dosegel sedem točk, pet podaj in štiri skoke. Zadel je dve trojki iz petih poskusov.

V zgodnjem terminu so Denver Nuggets (34-16) izgubili na gostovanju pri Philadelphii 76ers (32-16) s 119:126. Jeziček na tehtnici je bil predvsem Joel Embiid. Domači center je dosegel kar 47 točk, 18 skokov ter pet podaj, izkazal pa se je tudi v obrambi.

Pri Denverju, za katerega Čančar ni dobil priložnosti s klopi, je bil s 24 točkami točkovno najbolj učinkovit Nikola Jokić. Jamal Murray je dodal 22, Michael Porter pa 20 točk.

Na preostalih tekmah je veliko prahu dvignil obračun med Boston Celtics (36-15) in Los Angeles Lakers (23-27), ki so ga po podaljšku dobili Celtics s 125:121. Tradicionalna tekmeca sta se po rednem delu razšla s 105:105, potem ko so sodniki spregledali očitno osebno napako Jaysona Tatuma nad LeBronom Jamesom.

Ta se nikakor ni sprijaznil z odločitvijo, Anthony Davis pa je šel po tekmi v slačilnici še dlje. »To je navadno sranje, je nesprejemljivo. Očitno so nas okradli,« je za ameriške medije dejal košarkar jezernikov, ki je s klopi dosegel 16 točk in vpisal še deset skokov.

James se je v 44 minutah na parketu ustavil pri 41 točkah, pri Bostonu je Jaylen Brown dosegel 37 točk, Tatum pa 30 kljub slabemu metu iz igre (8:25).

Zmag so se ponoči veselili še Brooklyn Nets (30-19) proti New York Knicks (27-24) s 122:115. Od bolje uvrščenih ekip na lestvici pa sta zmago vpisali še ekipi Los Angeles Clippers (28-24) in Phoenix Suns (26-25). Prvi so bili s 120:113 boljši od Atlanta Hawks, drugi pa so po podaljšku strli San Antonio Spurs s 128:118.

V prostem padu je še naprej moštvo New Orleans Pelicans (26-24). Izgubilo je še sedmič zapovrstjo, tokrat proti Washington Wizards s 103:113.