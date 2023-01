Nogomet pri minus 18 stopinjah Celzija

Dr. Tomaž Zwitter, profesor astronomije, je v nedavnem intervjuju v Objektivu, v katerem je Elonu Musku priporočil enosmerno vozovnico na Mars, med drugim dejal: »Življenje se lahko prilagodi izjemno nizkim temperaturam, najde način za ohranjanje temperature, visokim temperaturam se ne more prilagoditi.« Prekleto res in sever je, kadar jug obtožuje lenobe, zagotovo krivičen. Pri 54 stopinjah Celzija plusa, kolikor se jih je dalo nekega dne pred leti izkusiti v Strumici v Makedoniji, lahko zgolj bežiš pred soncem, kajti sonce grozi, da te bo zbilo na tla, medtem ko pri minus 54 stopinjah Celzija prebivalci Sibirije in podobnih mrzlih krajev še vedno delajo na prostem. A ne gre zavidati nogometašem, ki so se jim začela prvenstva in morajo v teh dneh igrati pri nizkih temperaturah. Nogomet je najlepši spomladi, česar pa ne bi mogli reči za ameriški nogomet, torej ligo NFL, katere končnica se je začela. Tekme ameriškega nogometa v soncu se zdijo bistveno manj očarljive kot tekme, v katerih bizonsko močni igralci v čeladah in zaščitni opravi prhajo toplo sapo v mraz. Da mraz v ameriškem nogometu nekaj pomeni, govori tudi to, da je na spletu zlahka mogoče dobiti nabor najbolj mrzlih tekem v zgodovini NFL, na prvem mestu pa je soočenje med Green Bay Packers in Dallas Cowboys iz toplega Teksasa, ki se je 31. decembra 1967 odigralo na stadionu Lambeau Field v Green Bayu v zvezni državi Wisconsin, ki leži na skrajnem severozahodu ZDA. Tipi so se zbijali in nabijali pri minus 25 stopinjah Celzija, zmagali pa so hladnega vremena bolj vajeni domačini.