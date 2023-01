Agencija RS za okolje v tej zadevi društvu Alpe Adria Green ni priznala statusa stranskega udeleženca. Zato se je AAG pritožil na ministrstvo za okolje in prostor, ki je kot drugostopenjski organ pritožbo zavrgel, češ da ni dovoljena. AAG je sprožil upravni spor, v katerem je upravno sodišče v začetku januarja tožbi ugodilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek, so sporočili iz mednarodnega društva za varstvo okolja in narave AAG.

»V AAG menimo, da predhodni postopek za gradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete (gre za oklep okoli cevi kanala) med revizijskima jaškoma 142 in 166 v dolžini 2129 metrov (v delu med Črnučami in Brodom) nosilca projekta mestne občine Ljubljana še ni končan in da za ta del kanala C0 občina še nima okoljevarstvenega dovoljenja,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so povzeli v AAG, je sodišče ugotovilo, da ministrstvo pritožbe AAG ne bi smelo zavreči kot nedovoljene, saj se je imelo društvo pravico pritožiti na odločitev agencije za okolje. »Če tožnikova pritožba ni utemeljena zaradi razlogov, ki jih je navedel drugostopenjski organ in se nanašajo na pravni interes v zvezi z vodenjem predhodnega postopka, bi moral organ o pritožbi odločiti po vsebini in jo iz navedenega razloga zavrniti, ne pa zavreči,« je zapisalo sodišče.

Ministrstvo je tako po mnenju sodišča kršilo pravila postopka, kar je vplivalo na odločitev v tej zadevi. Sodišče glavne obravnave ni opravilo, saj je bilo na podlagi tožbe, izpodbijanega akta in upravnih spisov očitno, da je treba tožbi ugoditi in upravni akt odpraviti, so odločitev upravnega sodišča povzeli v AAG.

Povezovalni kanal C0 je del projekta nadgradnje sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnje povezovalnega kanala v mestni občini Ljubljana. Gradnja je v občinah Medvode in Vodice končana, v Ljubljani pa se zatika zaradi nasprotovanja gradnji kanala na vodovarstvenem območju v ljubljanskih Klečah. AAG se od samega začetka bori proti umeščanju kanala C0 na vodovarstveno območje.