Na sestanku odbora za izredne razmere so se strokovnjaki najprej posvetili najnovejšim razmeram glede pandemije covida-19, nato pa je sledila razprava, je povedala tiskovna predstavnica WHO.

Pogovori se bodo zaključili do večera, odbor pa bo svoje ugotovitve predal generalnemu direktorju WHO Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu, ki bo sprejel dokončno odločitev o morebitni odpravi izrednih razmer, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tedros je sicer v svojem uvodnem nagovoru nakazal, da izredna faza pandemije še ni končana, pri čemer je opozoril na več kot 170.000 smrtnih primerov zaradi virusa v zadnjih dveh mesecih. »Čeprav ne bom prehiteval nasvetov odbora za izredne razmere, sem še vedno zelo zaskrbljen zaradi razmer v številnih državah in naraščajočega števila smrtnih primerov,« je dejal.

Ob tem je poudaril, da je premalo ljudi ustrezno cepljenih, medtem ko so cepiva za mnoge še vedno nedosegljiva. »Virus bo še naprej ubijal, če ne bomo storili več za to, da bi cepiva in zdravila prišla do ljudi, ki jih potrebujejo,« je še dodal.

Današnje zasedanje odbora je že štirinajsto od začetka pandemije covida-19. Dokončna odločitev o odpravi izrednih razmer pa bo znana v ponedeljek, dodaja dpa.