Že tretjič v zgodovini SP se je zgodilo, da so v polfinalu iste štiri reprezentance, za nameček pa je tako na Švedskem 2011 kot v Egiptu 2021 sedanji kvartet igral v istih polfinalnih parih. Pred 12 leti je Francija premagala Švedsko (29:26), Danska pa Španijo (28:24), zlato kolajno so v Malmojü z zmago proti Dancem po podaljških osvojili Francozi (37:35), bronasto pa Španci proti gostiteljem (24:23). Na zadnjem SP pred dvema letoma se je Švedska v polfinalu maščevala Franciji (32:26), Danska je bila spet boljša od Španije (35:33), na tekmi za bron so Španci ugnali Francoze (35:29), v finalu v Kairu pa so bili v skandinavskem dvoboju Danci uspešnejši od Švedov (26:24).

Dvakratna zaporedna svetovna prvakinja Danska v četrtfinalu pred 11.833 gledalci v dvorani Tele2 Arena v Stockholmu ni imela težav z Madžarsko (40:23), katere mrežo sta neusmiljeno polnila Mathias Gidsel (9 golov) in Simon Bogetoft Pytlick (8 v le 33 minutah igre), sin selektorja Savdske Arabije Jana Pytlicka. »Čeprav smo si že v prvem polčasu priigrali devet golov prednosti, so moji fantje tudi drugi polčas odigrali na polnih obratih. In posledica je bila visoka in zaslužena zmaga,« je dejal danski selektor Nikolaj Jacobsen. Njegova reprezentanca je ob tem podrla še en rekord – na SP je nepremagana že 26 tekem zapored (24 zmag, dva remija), Madžarska pa je bila svetlobna leta oddaljena od senzacije v Franciji 2017, ko je v osmini finala izločila Dance (27:25), ki so bili na koncu šele deseti.

Prav tako v Stockholmu je (so)gostiteljica Švedska nadigrala Egipt (26:22), edino neevropsko reprezentanco med elitno osmerico, potem ko je ob koncu prvega polčasa in začetku drugega naredila delni izid 7:0 za vodstvo s 16:9. Junak zmage je bil domači vratar Andreas Palicka (14 obramb), nesrečna figura pa njegov soigralec Jim Gottfridsson. Član nemškega Flensburga je moral že po nekaj minutah z igrišča zaradi sprva domnevno izpahnjenega prsta na levi roki, kasneje pa je rentgenski pregled pokazal, da gre za zlom roke, zato ga čakata dva meseca prisilnega počitka. »Pri eni izmed napadalnih akcij sem se z roko zapletel v dres nasprotnika in takoj sem začutil, da je nekaj hudo narobe. Najbolj frustrirajoče je, ker sem sanjal o naslovu svetovnega prvaka pred domačimi gledalci. A verjamem, da je Švedska to sposobna doseči tudi brez mene,« meni 30-letni Jim Gottfridsson, najboljši igralec (MVP) lanskega EP, ko je Švedska osvojila zlato.

Lahko bi vrgli kovanec v zrak

Precej bolj izenačeni sta bili tekmi v Gdansku, kjer sta z dvema podaljškoma za kar 80 minut igre za spektakel poskrbeli Španija in Norveška (35:34). Na tekmi, ki sta jo sodila Slovenca Bojan Lah in David Sok ter na kateri je bilo kar 24 izenačenj, sta s po 17 obrambami blestela Gonzalo Perez de Vargas in Torbjorn Bergerud. »Glede na dolžino tekme bi lahko na koncu vrgli v zrak kovanec, ki bi odločal o zmagovalcu. In končalo bi se lahko v našo ali norveško korist. Porabili smo veliko moči in energije, a upam, da se bomo uspešno regenerirali in se spet prikazali v super luči,« se nadeja 32-letni vratar Barcelone Gonzalo Perez de Vargas (član kluba je že od leta 2014), njegova Španija pa se je v zadnjih 20 letih šestkrat uvrstila v polfinale: štirikrat ga je izgubila, dvakrat (v Tuniziji 2005 in doma 2013) pa se je okronala z zlato kolajno.

Zaradi podaljškov na tekmi med Španijo in Norveško se je dvoboj Francija – Nemčija (35:28) začel z 20-minutno zamudo, v Ergo Areni v Gdansku pa se je – v primerjavi s prejšnjim obračunom s 5489 gledalci – v dvorani z zmogljivostjo 11.409 ljudi uradno zbralo le 526 (!) zanesenjakov. Šestkratni svetovni prvaki Francozi so sredi prvega polčasa zaostajali s 7:16, na začetku drugega z 18:20, a so nato po delnem izidu 5:0 tehtnico le nagnili na svojo stran. »Nekajkrat smo bili na robu prepada in izpada, a je ekipa pokazala, da zna tudi v najtežjih trenutkih stopiti skupaj in zadevo izvleči iz blata,« je ocenil selektor Guillaume Gille. Galske peteline, ki so dosegli sedmo zmago na sedmi tekmi na letošnjem SP (enak izkupiček ima tudi Švedska), je iz godlje rešil predvsem rezervni vratar Remi Desbonnet s 14 obrambami ob kar 47-uspešnosti in tako izničil še boljši izkupiček nemškega kolega Andreasa Wolffa (16).

Brunu Martiniju kazen zaradi otroške pornografije in izkoriščanja mladoletnika Legendarni francoski rokometni vratar Bruno Martini je na sodišču v Parizu zaradi snemanja otroške pornografije in izkoriščanja mladoletnika dobil 12-mesečno pogojno zaporno kazen, plačilo 2500 evrov in petletno prepoved vseh dejavnosti, povezanih z mladoletnimi osebami. Zdaj 52-letni Martini, ki je bil reprezentant med letoma 1990 in 2007 (202 tekmi za Francijo ter svetovni prvak 1995 in 2001), naj bi 13-letnega fanta prek družbenih omrežij uspel prepričati, da sta si izmenjevala fotografije in posnetke s spolno vsebino. Ko sta se dogovorila za srečanje v živo, si je najstnik tik pred zdajci premislil, čeprav si je že naročil taksi. Martini, ki je tudi predsednik francoske moške prve rokometne lige (LNH), je izmenjavo materiala priznal, a je trdil, da ni poznal fantove starosti.