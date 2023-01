Dve boljši predstavi, dva poraza. Košarkarji Cedevite Olimpije so podobno kot v ponedeljek v ligi ABA proti Crveni zvezdi tudi v 12. krogu evropskega pokala v Badaloni proti Joventutu prikazali obetavno igro, grozili nasprotniku in pet minut pred koncem vodili celo za šest točk, nato pa povsem pokleknili. Kot že nič kolikokrat do zdaj je četo trenerja Jurice Golemca zdelala utrujenost zaradi kratke rotacije, zato nosilcem v ključnih trenutkih ni uspelo obdržati mirnih živcev, potegniti pravih potez in ostati zbranih pri odprtih metih. Z desetim porazom je usoda Ljubljančanov v drugem kakovostnem evropskem tekmovanju bolj kot ne zapečatena, neuvrstitev v končnico pa strašanski neuspeh in velik poraz za celoten klub.

Olimpija je proti Joventutu do 35. minute prikazala šolsko igro tekme v gosteh proti močnemu nasprotniku. S španskim moštvom je držala korak, sredi zadnje četrtine pa na krilih Yogija Ferrella in Alena Omića prevzela pobudo in pet minut pred koncem povedla za šest. Takrat je nespametni osebni napaki naredil Omić, ki je opravljal odličen posel pri skokih in zapiranju prostora pod obročema. Ker je bil skupno že pri štirih, ga je bil trener Jurica Golemac primoran potegniti na klop. Morda je bila to tudi napaka in bi v tako pomembnih trenutkih edini center moral pustiti na parketu, kar bi sicer bilo tvegano. Brez Omića so zmaji povsem popustili in nasprotniku dovolili, da je prišel do delnega izida kar 13:0. Ko se je slabi dve minuti in pol pred koncem vrnil v igro, je bil s soigralci že na petih točkah zaostanka. Ljubljančani do konca vodstva nasprotnika niso več mogli resno ogroziti.

»Joventutu lahko le čestitamo za zmago. Imeli smo možnosti za pomembno zmago, ki pa jih nismo izkoristili. V prvi vrsti zaradi zmanjšane rotacije, pa tudi nekaterih ostalih zadev, ki so se zgodile v zaključku tekme,« je povedal vse bolj nejevoljni trener Olimpije Jurica Golemac, ki je z zadnjimi besedami bržkone ciljal na kar nekaj nespametnih napak svojih igralcev, predvsem Josha Adamsa, kot tudi na sodniški kriterij, ki je šel predvsem v zaključku precej na roke gostiteljem. Pri Olimpiji je bil s 25 točkami najboljši posameznik Yogi Ferrell. »Pet minut pred koncem tekme smo si priigrali šest točk prednosti. V takih primerih enostavno moramo znati zaključiti stvari v našo korist. Naredili smo nekaj nespametnih osebnih napak in nasprotniku dali lahke točke s črte prostih metov, na drugi strani pa bili nenatančni pri metih. Kot vedno pa nas je na cedilu znova pustila tudi obramba,« je ocenil Američan.

Evropski pokal, 12. krog, druge tekme v skupini A: Venezia – Cluj 95:90, Bursaspor – Prometej 92:94, Lietkabelis – Bourg 92:88, Brescia – Ulm 72:85.