Potem ko je vlada prejšnji teden sprejela sklep o ustanovitvi novega javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, v katerega bo združila Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije, je ministrica Asta Vrečko včeraj imenovala vršilko dolžnosti direktorice novega muzeja: to je postala mag. Nataša Robežnik, umetnostna zgodovinarka in dosedanja vodja pedagoškega oddelka v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

Nataša Robežnik ima več kot 17 let delovnih izkušenj na področju muzejske dejavnosti; poklicno pot je začela v Gorenjskem muzeju, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije pa je zaposlena od leta 2012; lani je pridobila naziv muzejske svetovalke, od leta 2021 predseduje tudi sekciji za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije. Kot vršilka dolžnosti direktorice novega muzeja bo delovala do imenovanja direktorja po izvedenem javnem razpisu, vendar največ za obdobje enega leta. Njena prva naloga bo, da pripravi vse potrebno za začetek dela novega javnega zavoda in njegov vpis v sodni register – z dnem vpisa bo namreč združitev obeh dosedanjih muzejev postala uradna, prenehal pa bo tudi mandat njunima direktorjema, Jožetu Dežmanu in Željku Osetu, ter drugim organom obeh zavodov.