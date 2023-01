Rešitev za dokončanje semenišča

Z zgraditvijo nikoli dokončanega severnega dela Plečnikovega Baragovega semenišča bi Pionirski dom in Slovensko mladinsko gledališče dobila prepotrebne nove prostore in s tem bistveno boljše pogoje za delo, kar bi omogočilo tudi širitev programov in dejavnosti. Na občini računajo, da bi se s tem na območju vzpostavilo živahno mladinsko kulturno središče, odprto in dostopno vsem.