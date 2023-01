Ko je premier Rishi Sunak včeraj v parlamentu (sreda je dan za vprašanja predsedniku vlade) dejal, da je vesel, da lahko poslancem povsem jasno pove svoje stališče o »tej zadevi«, je požel veliko smeha. »Ta zadeva« je bilo vprašanje, ki si ga ne zastavljajo samo poslanci opozicije, ampak tudi vladajoče konservativne stranke: zakaj ne odstavi ministra brez listnice in predsednika konservativne stranke Nadhima Zahawija, ki se je lani, ko je bil finančni minister, z davčnim uradom pogajal o neplačanem davku, ga potem poravnal in zraven še globo. Vse skupaj naj bi naneslo blizu pet milijonov funtov, kar je veliko denarja celo za najbogatejše Otočane.

Zahawijeva bogata vplivna kurdska družina je iz Iraka, kjer je bil rojen in kjer je bil njegov stari oče guverner centralne banke, v Britanijo pobegnila po prihodu Sadama Huseina na oblast. Zahawi je bil leta 2010 prvič izvoljen za konservativnega poslanca v premožnem angleškem okrožju Stratford-upon-Avon in meteorsko napredoval. Lani je bil dva meseca finančni minister in zato najbolj odgovorna otoška oseba za pobiranje davka. Pa vseeno kaže, da se je vrsto let izogibal plačilu davkov, in da se je, ko je postal finančni minister, z davčnim uradom (katerega šef je posredno bil) pogodil, da za nazaj plača 3,7 milijona funtov davka in tridesetodstotno globo za neplačani davek, kar je naneslo dodatnega 1,1 milijona funtov.

V igri spet davčna oaza

»Zadeva« sega v leto 2000, deset let preden je Zahawi postal poslanec. Takrat je sofinanciral ustanovitev zelo uspešnega, zdaj že dolgo vodilnega podjetja za tržne raziskave, analizo podatkov in merjenje javnega mnenja YouGov. Soustanovitelj Stephen Shakespeare je imel 40 odstotkov delnic podjetja. Zahawi ni imel niti ene. Okoli 40 odstotkov delnic pa je imelo podjetje Balshore Investments, prijavljeno v britanski koloniji Gibraltar. Pet let kasneje je prišlo na dan, da so lastniki tega podjetja Zahawijevi starši, ki živijo v Gibraltarju.

Julija lani, ko je Zahawi postal finančni minister, je dnevnik Independent prvi pisal o tem, da davčni urad preiskuje njegove »davčne aranžmaje«. V intervjujih je trdil, da ne on ne njegova žena nimata nobene koristi od podjetja v davčni oazi, in nerodno dodal: »Moja mati in oče živita v tujini. To je njuna zadeva, ne živita v Britaniji.« Trdil je tudi, da ob nastanku YouGov ni imel ne denarja ne znanja za ustanovitev podjetja in da je zato za pomoč prosil očeta. Zanjo naj bi Zahawi staršem dal okoli 40 odstotkov delnic podjetja YouGov. Ključno vprašanje, na katero Zahawi nikoli ni odgovoril, je, koliko je sam prejel iz naslova dobička YouGov, kar je doslej naneslo 27 milijonov funtov. Poznavalci so izračunali, da bi na ta dobiček, če ga je v žep spravljal on, ne pa njegovi starši, v Britaniji moral plačati 3,7 milijona funtov davka. Vse se ujema. Zahawi je potrdil, da je plačal določeno vsoto davčnemu uradu, da bi razrešil spor z uradom. Dodal je, da so davčne oblasti sprejele njegovo pojasnilo, da je šlo za napako, ki je bila posledica brezbrižnosti, in da ni bila namerna.

Kritike laburistov

Vodja laburistične vlade v senci Keir Starmer je Sunaku v parlamentu dejal, da je politično »obupno prešibak«, da bi odstavil Zahawija, ki je bil lani tudi eden od Sunakovih konkurentov v bitki za premierski sedež. Starmer je Sunaka spomnil, da je pred tednom dni v parlamentu dejal, da je »zadeva v celoti rešena«, zdaj pa je nenadoma ukazal preiskavo, ki jo bo vodil svetovalec za etično ravnanje ministrov, namesto da bi ga odstavil. Kaj se je spremenilo v tednu dni, je hotel vedeti Starmer. »Prav je, da v celoti raziščemo to zadevo in pogledamo vsa dejstva,« je odgovoril Sunak.